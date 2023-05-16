好友老王的收藏其來有自，高中時代的露營裝備就可以滿足一個步兵班，一部本田五十cc的摩托車呼朋喚友遊山玩水，畢業後繼而買了輛澳洲製簡易吉普車，釣魚 打獵樂不思蜀，稱得上是個玩家。但同時他也是我認識的朋友中最能自己動手的人，在技術學院得到一身機械電機的好手藝，在台灣經濟起飛的時代，經營電梯和空調熱門行業，可讓他發了不少財，得到第一桶金。

老王來了美國好萊塢從事修車，而且專修歐洲名牌車，由於技術好，雖然累但又讓他賺了一票，也結交到許多電影明星，圓了少年時代的追星夢。

美國管制稀鬆，獵槍和釣魚竿他收集排滿了整面牆壁，不知情的還會以為是間漁獵店呢。老王沒事就帶上獵犬，開了「皮卡」裝上休閒車廂，開到墨西哥海灣釣魚打獵去個十天半個月，玩得真是不亦樂乎。這個話題不能跟他提起，否則保證沒完沒了。

多年沒見，近日得空南下探訪，受到老王熱烈歡迎，忍不住問到收藏如何？他立刻興奮地說：「有新的興趣了，帶你去看。」

三輛車位的車房，堆滿了各式的機車和自行車，大概總有個八十到一百部的庫存，擠得連一部菜籃車都塞不進去，種類之多目不暇給。

帶我參觀首先是「鎮庫之寶」英國 凱旋牌（Triumph）八百五十cc摩托車，僅使用八百九十五公里，可以說是全新的，比起美國的哈雷和印地安重型機車，多了一分典雅，令人驚艷。

聽說我在西班牙巴塞隆納騎過電單車旅遊，他立刻推出賓士牌電單車，別說是看過，就是連聽都沒有聽說過，甚至也沒想過會有它的存在。

高級車就是特別矯情，居然是淡金色的，鏈條也特別採用皮帶連動，真是獨特。隨後再推出死對頭BMW的電單車，這款就採用實在的黑色車架，卻保留一貫的傳動設計，不用鍊條而將馬達和後輪軸合併，又讓我大開眼界。

小時候家裡有部英國萊靈（Raleigh）鳳頭牌腳踏車，是我哥哥的專用座騎，可是還沒等到我長大繼承，就被偷掉了。老王用手一指，角落裡存有整排二十部，簡直是炫富！他立刻解釋是「撿漏」來的，法院拍賣全新的，但因缺件都不是完整的，當然沒有人要買；他就整批標購到手，再郵購原廠零件修復，每部原價四千元，他以八百元標得，還丟下一句他的名言：「有了便宜不要，就是傻！」真是得了便宜還賣乖。

他說美國車只能給小孩騎著玩，歐洲原本就是腳踏車王國，設計製造得又輕巧又耐勞，一隻指頭就能抬起整台。近年來，台灣「捷安特」牌的單車已經迎頭趕上，占到世界市場的絕大部分，頗引以為傲，不少好的型式大受好評，只是售價驚人，只收藏了幾輛意思意思。

回頭一看，又堆了十輛電動輪椅在角落，每輛都保養良好，發動就能跑。他立刻解釋許多老人院和老人家的輪椅壞了沒人修就報廢，很多都是保險公司付的，沒當回事。有的老人走了，家人處理不了，又不好隨便送人，再說別人需要時自己也會申請，久而久之就當廢品拋棄，他就收集起來修好了來「玩」，許多都是高級品牌，是孩子們孝敬長輩的，自己要買還下不了手。將來數量夠多，就召開一次老朋友輪椅競賽，一定會很好玩。

看見他眼中的閃亮光芒，我知道他是有誠意的，忍不住地提醒，你認為會有幾個人還能出席？沒錯，疫情肆虐的幾年來，不少好友已離我們而去，其他的也多在韜光養晦不再遠遊。聽完我說，他的眼神也隨之低落。然而，不愧是「不老頑童」的老王，很快地就對我說道：「玩在當下何必等待」，於是兩個白髮老頭，駕駛著電動輪椅，飛馳在南加州 的山坡上，歡樂的聲音迴盪在山谷。