灑滿淚的紅領巾（下）

但使我十分傷心的是，她對爺爺態度的變化。爺爺很喜愛她這個小孫女，她也一向對爺爺很親熱，可現在她怕看見爺爺，見到爺爺就躲著走。

這天爺爺為她買了兩串她喜歡的糖葫蘆，見她放學回來，喊了她一聲，她一看是爺爺，就轉身跑回家，好像碰到了一個可怕的陌生人。我痛心的是，不知如何對她解說爺爺本是一個好爺爺。

這一年，各行各業都講整頓，中小學也大抓教育 質量。女兒讀小學三年級上學期時，全公社舉行一次語文算數兩科統考，女兒成績竟名列全公社第一。她不僅為班級爭了光，也為整個學校獲得了榮譽，校長在全校師生大會上予以表彰，號召全校同學向虹玉學習。

自此以後，女兒的情緒又高揚起來，脫離了之前的自卑陷阱。全班同學都對她很好，即使那個調皮的男生偶爾對她叫一聲狗崽子，雖一時生氣，卻再也沒有像以前那樣哭鼻子，並在全班同學十分友愛的氛圍中化解了。

一九七六年那個不平凡的十月過後，一天下午，班主任女老師來到教室，把教案夾往講台桌一放，高興地向同學們宣布一個好消息，說經學校領導決定，虹玉同學從今天起，就正式成為一名光榮的紅小兵。老師話剛一說完，教室裡立刻就響起熱烈的掌聲。老師又請虹玉同學來到講台前，還給她一個擁抱，隨後就從教案夾中取出一枚紅領巾，親自莊重地為虹玉同學佩戴紅領巾。

這時全班同學靜悄悄，只見虹玉眼裡湧出淚水，大滴大滴的淚珠，灑在老師正在為她佩戴的胸前紅領巾上。同學們知道是她高興地流淚，卻不知女兒此刻，之前所遭受的種種委屈也都湧出，一時悲喜交集於心頭，才使她淚如泉湧。老師佩戴好紅領巾，又給虹玉一個緊緊的擁抱，此時教室裡再一次響起熱烈的掌聲。

「報告！」不料，這時那個調皮的男生忽然站起來大聲說：「老師！我，我錯了！」大家都知道，他就是那個駐校貧農代表的孫子。這時同學們才發覺，那老貧農已好多天沒再來學校了。