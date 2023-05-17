《老物件情懷》族譜故鄉情

作者家的族譜。

這封信是大陸老家的親戚寄來的族譜，這是一份手抄的簡譜，族譜中記載著第一世到第十四世的祖先，第十四世就是我爺爺。這十四世的一脈相承，應該有兩、三百年的相傳了。

信封上的地址為「山東省平原縣桃園辦事處葦子園村」，這個地方是農村，先祖為農民。這地方屬於「德州 市」，德州市最廣為人知、聞名遐邇的，是美食 「德州扒雞」。

媽媽把這份族譜交給我保存，說老家的族人已經把族譜更新，把爸爸媽媽、我們兄弟姊妹、我的孩子登錄在族譜上了。媽媽告訴我要飲水思源，不要忘本，列祖列宗會庇佑子子孫孫的。

當年在七七事變爆發後，抗戰軍興，爸爸就在那一年離開了老家，投身軍旅，加入了全民抗日的大洪流。抗戰勝利後，國共內戰接踵而至，爸爸沒有來得及回老家，隨軍轉戰大江南北，最後撤退到台灣。

老話說「每到佳節倍思親」，在我小的時候，每年的除夕，趁著媽媽在廚房忙著做年夜飯時，爸爸總是自己先拿著一瓶金門高粱酒，偷偷嘗著媽媽已經做好的年菜，一面小酌著，一面默默地流著淚，想念著在大陸的家鄉和爺爺奶奶，幾乎年年如此。

有一年除夕，爸爸又在想家流淚，不知如何地，觸動了媽媽心中壓抑的思鄉情緒和痛苦，惹得媽媽放聲大哭。我站在牆角，靜靜地看著爸爸媽媽為了思念父母和家鄉而擁頭痛哭。不過從那年以後，每到除夕，爸爸再也沒有獨自喝酒思鄉流淚了。

海峽兩岸在一九八八年開放探親後，爸爸接到大陸親戚的來信，爺爺奶奶已經去世了。爸爸回到老家，跪在爺爺奶奶的墳前大哭了一場，抓了一把泥土放進瓶子裡，帶回台灣。大伯父和姑姑已經去世了，二伯父和三伯父因為戰亂，不知流落何方。

爸爸回到台灣後，直到去世前，沒有再回過老家。對爸爸而言，老家，已經是裝在那瓶中的泥土了。

爸爸去世後，媽媽帶著爸爸交代的六個金戒指和一些禮物，回到老家，照著爸爸的遺願，把金戒指分送了老家中被媽媽稱為「小媳婦」們的族人。一位輩分較高的族人向媽媽建議，葉落歸根，讓爸爸的骨灰葬回老家祠堂祖墳，每年清明節，族人會恭敬地在祠堂祭祀祖先，清理墓地。媽媽考慮到數種因素，最後決定將爸爸的骨灰留在台灣。

我來美國很多年了，沒有回過老家，對於老家的了解，都來自爸爸和媽媽的口述，我與大陸的親戚也沒有聯絡。媽媽說，許多族人的後代都還住在老家，如果回到老家，找人一問，就可以找到很多血脈相連的親戚。

中國人慎終追遠，認祖歸宗，是中華民族的優良傳統。將來有一天，我希望能夠全家回去大陸老家的祖地祠堂，尋根祭祖，去看一下我來自的故鄉。