我在一九六四 年春天訂了婚，未婚妻和我都是窮學生，想結婚成家，手上得有些錢才行。兩人商量後，決定在那年暑假打工；西雅圖不是一個暑假打工的好地方，只有遠征。她搭乘灰狗巴士，花了三天三夜抵達紐約，在紐約郊區一個猶太人退休 度假區，找到一份居家打雜的工作，有吃有住有錢拿，她安定下來，我也安了心。

我和她學工程的弟弟租車 南下舊金山淘金，結果是毫無所獲。她弟弟不甘於端盤洗碗的工作，掉頭返回西市，我也因錢少離開了金山，前進內華達州賭埸。搭了灰狗巴士到了賭城雷諾市，住進八人一間輪流睡覺的租房，從早到晚在餐館裡打轉，以洗碗打雜換取免費三餐。多半的餐館廚房都很大方，對我這個學生討飯的要求一口答應。

我的第一份工作，是一個小賭場的掃地工，在吃角子老虎機區掃地並維持清潔，按時計酬工資少得可憐，雖然地板上掃到的硬幣為我所有。老虎機前坐的大多數為中年以上的婦女，偶爾她們有人中了大獎，燈閃鈴響，嘩啦嘩啦地一大堆硬幣掉下來時，我會幸運地得到少許紅利。

我白天工作八小時，收入極其有限。幸好當時沒有手機，不然與未婚妻只能相對無言、惟有淚千行。我在雷諾混了一周，未見錢途，室友們中有人建議轉戰太浩湖，為了她，為了我倆的婚姻，我只有孤注一擲了。

湖的南岸有很多大型賭場，但路途較遠，便決定去北岸。我沒有車，又沒有公交車，便只有搭順風車，那個年代搭順風車不怎麼困難。我清晨離開雷諾市，沿著去北岸的公路前行；我邊走邊打手勢，希望能夠搭到順風車。

不久一輛中型摩托車停下來，車上的年輕小伙子問我是否要去北岸，我猶豫了一下，深深吸了口氣，壯著膽子坐上了他的後座，風馳電掣前行，兩手緊抱著他的腰肚。這是我有生以來首次坐上摩托車呀，心驚膽跳不足形容我當時的緊張。

過了不久，小伙子叫起來，要我放鬆點，他幾乎不能呼吸啦。幸好路途不長，到達北岸後在一家餐館前停下來，我滿身大汗，驚魂稍定後，我打恭作揖對這小伙子說了不計其數的謝謝。

由東到西，我沿著公路前進，兩旁有些小型賭場，打聽工作機會都無收穫。走到北岸盡頭，突然出現一個大型賭場「CALNEVA」，在招牌下的廣場上有人在排隊，我走近察看，竟然是賭場在招人，工作是「Boy's job」，我趕快排隊。

招聘的人叫喬治，是賭場酒店部經理。輪到我時，他簡單地問了我個人背景，我告訴他我是學生，想在暑假賺點錢，供來年的生活費用，並打算在年底與未婚妻結婚。他立刻雇用了我，要我在賭場廚房吃完晚飯後，晚上六時到弧形酒吧報到，我大喜過望，於是在下午住進了鄰近的廉價汽車旅館安頓下來。

傍晚五時半我找到賭場廚房，飽餐後去酒吧四周察看一番，有很多酒吧，弧形酒吧位在湖邊，成半圓形，各式各樣的酒水都放在地下面的酒櫃中。六時正我去酒吧向酒保報到，他要我待在地下面的酒房裡，聽從他的吩咐。天啊，我平生滴酒未嘗，哪裡見過這麼多各式酒水和酒具！我極其緊張地站著不敢亂動，但用眼光掃描著長長的酒櫃，想去了解一點什麼的。

到處都是遊客，來酒吧要酒的更是絡繹不絕，酒保熟練地在酒櫃中取酒，拿上不同的酒杯，用不同小巧的酒具，調酒遞酒收銀，我根本幫不上忙。我能做的盡是清洗酒杯和酒具，酒保不時瞪著眼看我，一副無可奈何的表情。