隨著社會、科技、網路的瞬息萬變，人們於日常生活中不斷創新當代的流行語。每當旅外遊子返鄉時，難免會遭遇新文化的衝擊，對當地流行語的誤解或窘態百出，事後回憶時常忍俊不禁。

多年前，外子和我在台做探親之旅時，兒子和媳婦用電郵恭賀我倆結婚四十周年，並送我們驚喜禮物，是搭乘普悠瑪去太魯閣的車票與旅館的食宿，並簡略地告知我們，去住處附近的7-11領取車票即可。

入店後，我向店員表明來意，他說這要用ibon機取票。乍聽下，我回答他說：「我沒有iPhone，只有小米手機 。」經過兩回合的雞同鴨講，店員指向他身旁一部機台，我才恍然大悟，原來是要我逐步操作一台名為ibon的機器取票。此後，我學會用ibon方便地購買高鐵票、列印文件或照片、預購展覽入場券、兌換商品等。

台灣珍珠奶茶舉世聞名，回台首次買奶茶時，被問及「甜度和冰塊正常嗎？」我一臉愕然，心裡嘀咕著「不正常又是啥樣」，同行的好友見狀立即應答「微糖去冰」。原來在台灣，手搖店可客製化地調整奶茶的甜度與冰量，此溫暖之舉，使得顧客可依自己的喜好，享受一杯甜度和冰量適中的手搖飲料。

某年，我於清明時節晚間抵台。次日為周五，我去銀行辦事，未料營業時間大門緊閉，經詢問路人，他說現在放連假，要等到下周二才開門。我一頭霧水地問道：「年假在清明放？」經他解說，才知此「連」非彼「年」，昔日我在台上班時，除了農曆除夕與春節外，似乎不曾有連假。

不久，我又發現月曆上有些周六不是紅字而是黑字，通常周六和周日都是紅色標記。百思不得其解，正逢周六就撥電給電信業者詢問，才知因調整連假而衍生出補班情事，這些黑色周六是補班日；由通話中，我又意外得知補班的周六優惠話費率比照平常日般計費，而非循假日全天候減價，此資訊提供我日後撥打國際電話的指南。

去年秋天返台，到超商 消費結帳時，店員問：「阿姨，要存載具嗎？」我誤以為店裡有送貨服務，便答道：「不必了，我有自備購物袋。」歷經幾次被問及「載具」一詞後，我有次趁身後無顧客排隊時，請教店員究竟它是什麼？經他詳述後才知，載具是顧客消費購物時，出示手機裡已申請的載具條碼，即可儲存電子發票的工具。載具既環保又可自動對獎，若中獎則獎金會直接匯入顧客的帳戶。

在台灣時，常聽友人談論「吳伯毅」與「富胖達」的美食 ，孤陋寡聞的我，起初以為是兩位名廚或網紅明星。後來外出時，見穿梭於大街小巷的外送機車載有美食平台「Uber Eats」或「foodpanda」的置物箱，使我瞬間對這兩個中文流行語茅塞頓開。

如今，我們必須順應時勢、吸收新知。返鄉時，我們才能自信地使用流行語與人溝通，進而和諧地與多元化社會融合。