《老物件情懷》赴美說明文件

近三十年前，秉正伯父來美國參加會議的官方說明文件。

心哥在家族微信 群內，分享了一份近三十年前，關於秉正伯父來美國參加會議的官方說明文件，這馬上激起了大家在群內的討論熱度，也將我的思緒帶回了從前，且重溫先父口述的家族情緣。

秉正伯和先父一同成長於湖南瀏陽鄉間的劉氏同族耕塘聚落，長三歲多的秉正伯，自小在家族中就是父親學習上的楷模。兩人俱為瀏陽永安中心國民學校的前後期校友，抗戰後期，秉正伯進入國立師範學院附屬中學高中部，父親則考入長沙市立中學初中部；抗戰勝利後，秉正伯遠赴北京 清華大學物理系研習，父親也通過湖南省教育廳甄試，東行至南京國民革命軍遺族學校高中部就讀，兩兄弟一南一北，互有魚雁往返。

作為一名「思想進步」的優等生，秉正伯曾在國共會戰高峰的一九四八年，從北京寄送許多所謂「左派紅色」書籍供父親參考閱讀，此舉讓身在國民政府首都、政治思想上相對保守的父親震撼不已。

一九四九年，兩岸分治分立的格局已然形成，果不其然，秉正伯在北京迎接新政權的誕生，父親則跟隨學校一同去了寶島台灣，自此先前在學業上切磋砥礪的堂兄弟，分別走上了不同的政治陣營，且斷絕音訊三十多年。

直到秉正伯在一九八○年初改革開放後，赴美國作為交換學者，才有機會在兩岸一九八七年正式「合法」交流的前數年，藉助定居香港的文銳表伯，在台灣的報紙上刊登「尋人啟事」，開始與我們取得聯繫，了解彼此近況。當父親接獲秉正伯自美國寄來的彩照，很是激動地端詳多次，畢竟這是第一個與我們聯繫上的海峽彼岸劉家親人。

秉正伯返回大陸後數載，其次子心哥，進入了美國的研究所，心哥也跟尚在大學就讀的我取得了初步的聯繫。當我在海軍艦艇部隊服完兵役，和在桃園工作一段時間後，也於一九九五年來美國深造。

是年暑假，秉正伯來美國參加會議，並順道和伯母一同探訪心哥夫婦，我也奉「父命」和他們相見。不知是血濃於水的老劉家基因在體內作祟，或者是父親提供的訊息讓我對秉正伯印象太好，伯侄倆一見如故。而這份親人間綿密的感情，和緊密的聯繫，一直延續到秉正伯於二○○九年中秋逝世。

心哥所分享的這份發自東北師範大學外事處，致國家教委外事司的公文，特別嚴正「說明」秉正伯即將於一九九五年赴美國參與的「生物鍾大會」，完全不涉及「兩個中國」或者「一中一台」的敏感議題，當然也看不出來有任何政治顧慮，方才得以成行。

豈料秉正伯實際上卻借此機會，和來自海峽彼岸「中華民國 」也是「寶島台灣」的堂侄兒相聚首，難不成印證著人為政治的藩籬，是擋不住親情力量的召喚嗎？

再者，這份文件玉成二十八年前，跨越海峽之離散家人在北美大陸的歷史會晤。這會兒睹物思人，憶起秉正伯生前對兩岸親族之關切，和家鄉故土之深愛，至今我依然能感受到那份暖暖的餘溫。