伯父疼愛我，但是對伯母不體貼，伯母經常挨罵，忍氣吞聲逆來順受。她告訴我一定要好好念書，將來成為一個獨立女性，不要依靠男人，要有能力賺錢養活自己，她的話激勵了我，成為我人生的座右銘。

當時我義憤填膺，打抱不平，安慰伯母，天真地告訴她，待我長大能夠自力更生之時，要把她接來和我一起生活，脫離丈夫的魔掌，過著不受氣的好日子。後來我才理解到，那是個男尊女卑時代的不平等關係。

我小學畢業時，突然我的親生父母決定讓我「回歸祖國」，這真是晴天霹靂，從此伯母以淚洗面，對我說：「妳父母不守信用，明明已經把妳給了我們，如今要把妳要回去，真是說話不算話。」

伯母從西點麵包店買了我最喜歡的點心，看我吃得津津有味，她又說：「妳回到岡山的家，小孩衆多，任何東西只能分到五分之一，妳一定要忍讓，要懂事。」那個時候交通不發達，我的家人與我相隔著台灣海峽，幾乎沒有往來，他們對我而言，形同陌路。

伯母說對了，我從歲月靜好與世無爭的世界，跌進一個吵吵鬧鬧的複雜環境，遊戲規則大不相同，家庭組織不一樣，朋友也完全改變，又逢青少年叛逆期，適應期的艱難可想而知。我天天吵著要回馬公，不停給馬公爸爸媽媽寫信，訴說我的悲情。

大概慈悲的菩薩可憐我，兩年後，伯父從馬公港務局調職到高雄港務局。我欣喜若狂，從岡山到高雄只要搭乘公路局的車子就行了。只要放假我就往高雄跑，把伯父母家當成我的度假屋，享受寧靜的時光，租一堆古典文學作品和翻譯小說 ，一邊閲讀一邊吃著我最愛的零食，真是心滿意足。

我大學畢業時，兩個爸爸媽媽都到台北參加我的畢業典禮，何其幸福。然後我就業 ，結婚，來美國留學，生小孩又工作，兩個媽媽都輪流過來一陣子給我幫忙，讓我可以事業家庭兼顧。

那是一段忙碌又充實的日子，我很高興有機會和媽媽們相處，但是她們有她們的牽掛，還有別的家人需要她們。伯母在美國生活了一陣子，回到台灣自己的家。

我有空時回台灣去探望他們，以為日子就這麽平靜地過去，直到我得知伯母得了癌症 。她開了刀，一切控制住了，誰知道五年以後，潛伏的病魔復出，來勢洶洶。

兩個哥哥和我商量的結果，決定不告訴伯母真相，怕她恐懼而絕望，又考慮到伯父對伯母一直都不溫柔體貼，害怕他出言不遜傷害到病人，所以也沒有告訴他伯母癌症復發了。

後來伯母去世，伯父好傷心，流著淚告訴我，他好想念伯母，也很生氣我們當初隱瞞著他，不然他會利用最後機會好好照顧妻子，表達對她的感情。我們做了一個多麽自作聰明又愚蠢的錯誤決定。

如今我的馬公媽媽已經去世二十多年，想到我們在一起時，常常懷念在澎湖馬公的日子，相約我們要找機會一起回去，捕捉當年少婦的她以及幼童的我的身影。當時想來日方長，總會實現這個心願的，誰知年復一年，一直拖延，驀然回首來時路，已是生死兩茫茫。

幾年前我去大陸的普陀山，沉浸在佛光中，想到我的馬公媽媽。後來回台灣，也約了大哥一起去澎湖看看，實踐我對馬公媽媽的承諾。雖然我心中的遺憾未消，希望親愛的馬公媽媽，原諒我這個不孝女。