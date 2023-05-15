作者母親和躲在身後的作者，六十八年前在台灣留影。

一九五五年在台灣，父親給站在家門口竹籬笆牆前的母親照相，頑皮的我躲在母親身後，把頭探出，鏡頭捕捉了那一剎那，卻已成為永恆。那年母親三十七歲，我五歲。

母親出身名門，祖父在晚清末年任安徽壽縣電信局長，祖母是安徽亳州首富楊員外的千金。母親小時候經歷過短暫的纏足，所幸民國初期，皖北民風終開，纏足半途而廢。母親十六歲，即由皖北壽縣隻身前往上海，就讀上海東南體育專科學校，畢業後返回安徽阜陽，任職穎上中學教師。直到抗日戰爭爆發，母親毅然選從軍，分發到湖北第五戰區，後來結識在長官部任職的父親，終而相戀結婚。

一九四九年，父母親帶著幾個年幼子女，隨政府撤退到台灣，和大多數軍人家庭一樣，在眷村過起克難生活。油糧等生活用品，每月有專人送到村外，按大、中、小口糧票補給。母親每天到華山市場買菜，每逢周四，必會由本已拮据的菜金裡，拿錢為我購買一本「漫畫周刊」，因為她知道我最愛看「諸葛四郎大戰魔鬼黨」；還會從阜杭豆漿買回剛出爐的燒餅油條。

母親常年為一家八口準備三餐，除了阜陽的格拉條麵食，還擅長做各色小菜，廚房裡泡菜罈子總是散發淡淡的香氣，醃韭菜更是一絕。她在小小的後院，竹籬笆牆角地上，種了幾棵絲瓜，又養了幾隻「來亨雞」，等雞開始下蛋後，小心翼翼地把蛋存放在用過的餅乾盆中。

有一年家庭副業吹起養鳥風，母親也開始養「十姐妹」。可惜那時人人都養，供過於求，最終小鳥統統放生，血本無歸。

母親辛苦了一輩子，八○年代終於移民 來美和我們子女團聚。她平時沒有任何嗜好，偶爾打麻將為樂，她的牌技堪稱一流，有「東方不敗」的美譽；太太仲梅工作之餘，總是幫母親找牌搭子，讓她開心。

母親已在二○○八年，永遠離開了這個世界，我們六個兄弟姊妹也早已兒孫成群，垂垂老矣。這些年每回看安徽衛視春晚節目，聽到那熟悉的皖北鄉音，就特別懷念逝去的母親，她說話帶很重的皖北口音，聽在我耳裡，卻是最動聽的聲音。

每當聽到毛阿敏唱的「籬笆牆的影子」時，就叫我想起小時候生長的家，還有疼愛我的母親，想起了回家進門時，總要高喊一聲：「媽！我回來了！」每當我想起母親，都會感到她的愛和溫暖。我抱恨未曾善盡反哺之恩，常想母親若還健在該多好，樹欲靜而風不止，子欲養而親不待，令人嘆息不已。