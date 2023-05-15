前一段時間，網上傳來台灣巨星劉文正 離世的消息，一打開手機看新聞，就看到他的形象、影視片段，和聽到他的歌聲，當我看見錄製的人把他出生和離世的日子放在一排，我相信是真的了。可是，過兩天又聽說他還活著，這使所有人困惑不已。

我們家在八○年代後期移民 來美國時，常去中國城租些港台的錄影帶來看。我舅舅從台灣移民過來，是個電影 迷，他告訴我們，台灣演員劉文正很不錯。以前我只知道劉文正是歌唱者，不知道他還演電影。

有一次我們租到了電影「卻上心頭」，劉文正飾演劇中人物蕭人奇。他真是中國的「蘇洛」，外表俊朗，氣質高貴，影片中的插曲也是他唱的，他的確是偶像級的人物。我從來沒有追過星，但我一直忘不了這個演員，他的真誠和善良透露在他塑造的人物中，他的熱情奔放也在他的歌聲裡綻放出來。有一首短歌和八○年代初發生在我身邊的一個故事緊緊相連。

那時我們在大陸，我工廠的同事中有一對年輕的戀人，建榮和雯玉，他們好了幾年了。後來一個叫紅英的女孩愛上了建榮，建榮心裡喜歡雯玉，但是也放不下紅英，由於他的優柔寡斷，把自己陷入三角關係中。雯玉面對這樣的困境，只好假裝不愛建榮了，選擇退出。

可是由於愛之深，又無法面對每天必須一起工作的尷尬。於是在一個深秋的清晨，雯玉一人悄悄地跑到郊外一個幽靜的公園，把書包裡的證件拿出來放在路邊顯眼的地方，又撿了一些石頭放在書包裡，然後揹上它。趁天還沒大亮，在淒清的山麓下，她跳進了冰冷的湖水，結束了年輕的生命，她還不到二十歲啊！

這個事件轟動了全廠，大家不能接受可愛的雯玉就這樣走了，她的一個閨密還為此有了精神疾病。人們怪罪建榮，說他見異思遷拋棄了雯玉，釀成悲劇。大家對紅英更是指指點點，無論如何都不能原諒她。紅英天天以淚洗面，建榮陷入深深的痛苦內疚中，他一直解釋他不是要甩了雯玉，而是不知道該怎麼辦。

那段時間正是港台音樂剛剛進入大陸的時候，最早的就是劉文正和鄧麗君的歌，劉文正的還早一些，雖當時還不是很普及，但很多人都會哼唱一些。

劉文正的一首歌「遲到」這樣唱道：「妳到我身邊，帶著微笑，帶來了我的煩惱，我的心中早已有個她，哦，她比妳先到。她溫柔又可愛，她美麗又大方，直到有一天，妳心中有個他，妳會了解我的感覺，愛要真誠不能分享，哦，對妳說聲抱歉。」

這首婉轉悠揚的歌，有一天竟然從工廠的廣播室裡放出來，而且連續放了好幾遍，從辦公室到車間的每個人都聽得真切明白，引起很大的反響。大家細想著這歌詞，都說如果建榮能像劉文正那樣，雯玉就不會死了。這歌曲的力量很大，而且境界很高，它給了在感情中舉棋不定的人方向，懂得愛情的崇高和排他性，是需要專一而不能分享的。

那個時候我們都是青春懵懂的一群，我們經歷著戀愛的甜蜜，也品嘗著失戀的苦澀。劉文正的很多歌曲把愛的感覺唱得淋漓盡致，每一首都唱到我們心裡面去了。現在當耳邊又響起這些歌的時候，內心的感觸是無法形容的。

人們懷念劉文正，他雖然遠離江湖多年了，可是歌聲還在其中唱響，身影還在其中顯現。我真心希望他還在人世，他帶給我們的快樂和夢想實在太美好了，我們永遠不會忘記他。