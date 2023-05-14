我有兩個媽媽，一個是生下我的，一個是養育我的。

我出生時，上面有個大我一歲多的姊姊，一年以後，媽媽又生下弟弟。據說我嬰兒時期愛哭鬧，不好帶，既不討喜也不可愛，年輕的媽媽要照顧年齡相近的三個幼兒，手忙腳亂，難以應付，可想而知。正好我父親的哥哥（伯父）家中有兩個兒子，想要一個女兒，於是順理成章，父母就把我託付給伯父伯母幫忙照顧看養。那個時候我一歲半，飄洋過海移民到了台灣的外島澎湖，和他們一起生活，度過我的童年。

從我懂事起，就認伯父伯母為爸爸媽媽。伯父任職港務局，公務員的薪水微薄，生活清苦，但是為了獎勵我，他總是捨得花錢。

那個時候我讀馬公國民小學，他定下一個規定：假如我在學校成績良好，考第一名的獎品是一個蘋果 和一盒葡萄乾，第二名是蘋果，第三名是葡萄乾。我不爭氣，和第一、二名總是擦身而過，和第三名特別有緣，結果伯父總是網開一面，睜一隻眼閉一隻眼，讓我兩個獎品都得到了。那個年頭，蘋果和葡萄乾都是珍貴稀奇、價格高昂的物品。

伯母是個傳統的保守婦女，受教育 不多，不會講大道理，善良又害羞；小時纏小腳纏到一半，後來時代開明，解放纏足，她逃過一劫。她篤信佛教，澎湖四面環海，海邊有個觀音亭，她定期去那裡禮佛，我是她的小跟班，喜歡和她一起去拜拜。

來到廟裡，置身於一群善男信女之中，青煙繚繞，空氣之中瀰漫著燒香的氣息，敲打木魚之聲不絕於耳。

一尊尊慈眉善目的菩薩高高在上，憐憫地望著芸芸衆生，慈悲耐心地傾聽前來朝拜的信徒們的訴苦或者願望。伯母閉上眼睛，喃喃自語，我知道她在祈禱觀音菩薩保佑我們全家安好健康，我心裡感到踏實平安。

我的印象中，伯母總是兩隻手握著毛線針前後左右穿梭著，一件件美麗的毛線衣就如此織成了，不同的款式，繁雜的花樣，是她無師自通練就的功夫。我不會織毛衣，但是樂於當她的小幫手，兩隻手撐著買來的毛線圈兩端，好讓伯母將毛線扯出來，裹成毛線球，才便於編織。

我開心地穿她手織的套頭毛衣、V領毛衣、毛衣外套、毛衣背心、圍巾、帽子、手套……。她懂得回收利用的道理，會把兩件毛衣拆開來，重新編織一件，讓成長中的我總是有新款合身的毛衣穿。

我小時看了故事書或者看了電影 ，總要強迫中獎找個觀衆聽我說故事，不管我是否詞不達意，伯母總是笑咪咪地聽得津津有味。

晚上，我們常在門口乘涼，伯母一邊和鄰居話家常，一邊搖著扇子，幫我驅除炎熱和蚊子，我在她身旁昏昏沉沉、迷迷糊糊地入睡。我們母女形影不離，是最佳拍檔。