《老照片說故事》追思母愛親情

一九七八年，作者母親七十歲生日合影。

母親在香山長大，嫁到吳家後，共生了四男三女。頭胎男一歲早夭，極度悲傷下，母親抱養了一名市郊蔡家剛出生的女嬰（即大姊）來取代。平常人對待非親生的子女，總是不同於自己親生的，但母親視大姊如己出，不反對她與親生父母來往，這不是多數收養者能夠做到的。

我是兄弟中最小的，還有一個妹妹。母親生我當天，與她同父異母的大姨母正巧來家探望，她一知道母親肚子陣痛，便準備熱水，親手幫我從母親肚裡接生到這個世界。當年醫藥尚未發達，女人生產就像過鬼門關一樣。不可思議的是，沒有助產士執照的大姨母，在家中沒有適當設備的情況下，乾淨俐落地幫母親完成了此人生大事。

母親是一個寬大仁慈的女性，從來不作「三姑六婆串門子」的勾當，也不與人「張家長李家短」，除了帶孩子、做家事，有了空閒，就是養豬養鴨，掙錢貼補家用。

母親的孝道，可見於她如何對待外婆。由於外婆牙齒不好，母親常燉很爛的蹄膀肉加四神湯，要我們送到香山給她老人家吃。

每年，母親都安排外婆來家小住。由於外婆綁小腳，走路與坐火車都不方便，母親雇了一個認識多年的三輪車車夫，專車到香山接她到新竹。外婆來時，父親將花生果仁用玻璃瓶壓碎成粉，供外婆食用。

外婆家靠山面海，屋子前面是縱貫公路，屋後是縱貫鐵路。小時候，跟著母親回香山看外婆，是件令人興奮的大事。有一次，我們抵達時，大舅家人正在大樹下剝生蠔。通常生蠔要浸泡在水中吸水膨脹，隔天清晨拿到市場賣。舅媽說：「鄉下地方，沒有好招待，煮個海蠣麵線當點心吃吧！」這讓我終生難忘，原來剛剝下未泡水的生蠔，味道特別鮮美，是市面上吃不到的。我們常到海邊抓小螃蟹與貝殼，如果撿的螃蟹與海螺多了，母親會用燒酒加蒜煮海螺，讓我們嘗鮮。

有一次，我爬到小牛的背上，騎著騎著不下來，一直吵著要媽媽養一頭小牛，媽媽吵不過我，便拜托大舅到鄉中去物色一頭。後來我回到家忘了此事，養小牛之事才不了了之。

母親善待所有的親戚朋友，連賣花粉、賣布的經過家門，也以禮相待。母親教我們下課回家，一定要先向訪客問安，才去做功課或玩。母親憐憫社會上的受難者，有一個比她年紀小的相識，被先生抛棄，又有子女待養，只好到台北酒吧工作。母親知道後，非常同情她的境遇，一點也不輕視她。每次她從台北回新竹，一定會來探看母親，訴説她的委屈，直到兩人都流淚為止。

母親嫁到吳家，生活的空間比別人大，而她的姊姊嫁給新竹魏家，因為丈夫早亡，無處安身，母親特別安排一個有獨立門戶的房子，免費供她全家人住。

母親以一個鄉下姑娘，嫁到偌大的吳家大宅門，除了相夫教子，侍候公公，還要與妯娌相處，與衆多叔伯、姑姑們來往。何能在衆目睽睽下，安排自己的姊姊住在吳家？這個問題一直困擾著我。

後來從姊妹處得知，母親是「智多星」，與大伯父同為祖父的左右手。家有大事，祖父常問他們兩人的意見，祖父因之叫她為「巧兒」。我想母親待人處事的能耐，大概不亞於「紅樓夢」中的鳳姊。

一九七八年，我們從美國肯塔基飛回台灣，為母親做七十大壽。十年一瞬，一九八八年，我們帶著三個女兒，從印尼 泗水飛回台灣，為母親做八十大壽。做壽當天，我們兄弟三人，依照禮制，殺豬宰羊，五牲俱全，請道士念經拜天公祈福，宴請親友。

除了傳統式的作壽，我們特意訂了插著八支紅蠟燭的蛋糕，兒女孫輩與專程從台中趕到新竹的七叔，一起唱生日快樂歌，祝福母親多福多壽。母親第一次用刀子切蛋糕，其樂也融融。

吃蛋糕時，七十多歲的叔叔有感而發，告訴我們：「吳家以有你母親當媳婦為榮。你們的父親早故，多虧母親操勞，才有今天。」母親一定萬分高興，六十年前嫁入吳家，含辛茹苦，現在兒孫滿堂，獲得同輩一句尊敬與肯定，人生八十，夫復何求？