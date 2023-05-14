看到YouTube上台灣綜藝教主王偉忠專訪彭蒙惠宣教士的視頻，眼睛不禁為之一亮。記得半個多世紀前，我踏進大學宿舍，看到很多學姊都訂了空中英語教室雜誌，以便練習聽力，將來好出國進修，我立刻見賢思齊，也跟著訂閱。因為當時沒有電晶體收音機，只好利用宿舍進門大廳的座立式收音機，不顧人來人往，硬是鴨子聽雷似地，按時豎起耳朵收聽。

我清楚記得，整整熬了三個月，才稍見起色。為了磨練口語，我還利用沒有課的下午，搭公車遠征到大直的救世傳播協會，參加空中英語教室的現場教學錄音，開播時聽到耳熟能詳的序樂，簡直興奮之至。一回生，二回熟，第二次參加，我還鼓起勇氣用生硬的英語提問，可惜後來功課忙碌，無暇橫跨整個台北市趕去參加而作罷。

不過我的訂閱倒是一直持續到我畢業返鄉教書，一則為了不荒廢英語，再則也是喜歡雜誌內容，有很多珍奇異 聞，例如世界各地奇形怪狀，外觀像是靴子、咖啡 杯，或者牆壁四圍鑲滿可樂罐頭等極具創意和特色的房子，圖文並茂。在那個沒有網路的年代，很是稀奇。

救世傳播協會創辦的天韻合唱團，也是我的最愛，不僅收集很多他們的錄音帶和後來的光碟，他們來美巡演，到紐約時，我也一定設法購票聆聽。

每年彭老師還率領天韻合唱團，到世界各地巡迴演唱，透過音樂，宣教也傳揚台灣獨特的文化。我在台灣的教會，有個詩班首席女高音，台北基督書院畢業後，考進天韻合唱團，在他們赴美巡演到邁阿密一個教會時，經人介紹給一名喪偶的華僑壯年弟兄，先友（筆友）後婚，夫婿體貼，她對繼子女也視同己出，婚姻十分美滿。

雖然視頻裡九七高齡、坐在輪椅上的彭老師，已不若當年高䠷，但她全身散發的樂觀朝氣，依舊如故。她說從來沒想到退休 ，每天忙著在電腦編輯、出版雜誌、做視頻、拍電視，忙得不亦樂乎。還勸大家，儘管世事無常，要相信明天會更好；台灣雖小，卻是一顆小而美、閃閃發光的鑽石，在世界有舉足輕重的地位。

十五歲決志到中國宣教的她，二十出頭就拋開兒女私情，告別父母和男友，從西雅圖先到中國，後又輾轉到台，將近七十年，她本著敬天愛人的胸懷，透過英語教學和音樂，造福這塊土地上的人們。

我把視頻轉發給大學群組，大家異口同聲表示，訂閱過空中英語教室雜誌，廣播的效力無遠弗屆，彭蒙惠真可謂是桃李滿天下了。如今近百高齡，本可告老還鄉，頤養天年，她卻少小離家老大不回，怎不令人深深感念這位異國宣教士的大愛呢？