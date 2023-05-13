「四十載劬勞操持，含辛茹苦，雖國憂家患，賢妻良母存典範；三十秋撒手棄養，音容猶存，惟萱恩浩蕩，長留遺恨兒女心。」家母麗華夫人四十年前患胰腺癌撒手人寰，那時中國社會撥亂反正，開始解放思想，恢復經濟。老人家還沒享到太平盛世的福澤，兒女們更沒有稍盡孝心，她就匆匆離開了這個煩惱的人世。四十年後在祭奠老人家的紀念會上，兒子寫下了以上這副輓聯，追思慈母深恩，天高地厚。

母親在解放後的的三十年中都處於政治迫害和經濟窘困之中，每天耽憂著飛來橫禍，日日算計著柴米油鹽，從早到晚操持一家五口的生計。清晨四、五時她就要出外買菜，遲了就會空籃子返回。每日烹煮一日三餐，下午時間還要幫子女補衣服，做鞋子。日日如此，全年無休。每到冬天，在冰冷的自來水中洗床單，弄得手上都是裂口，長滿了凍瘡，晚上又痛又癢，難以成眠。

文化大革命時把一切都顛倒了，多少家庭上演了父子反目，夫妻成仇。為了表現自己的革命立場，不惜檢舉親人，以換取紅衛兵小將和造反派的青睞。什麼親情、倫理、孝道、忠義，全被踩上一隻腳，滾蛋了。但在以母親為中心的家中，卻牢牢地恪守著父慈子孝的倫理道德。小女兒每天都要到很遠的車站去，等牛鬼蛇神的老爸回來，一路上攙著老爸的手有說有笑地回到家中。在外面被侮辱、做了一天苦力的老爸回到家中，被妻子兒女伺候得周周到到，在有限的菜金中做出可口的菜式，揀最好的留給老爸。每天晚飯後，家中黑魆魆的只開一盞六支光小日光燈，牛鬼蛇神家自然不敢燈燭輝煌，大聲喧嘩。老爸躺在一張破舊的籐交椅上，一杯茶，一枝菸，把白天在單位裡經受的一切娓娓道來，幾多辛酸，幾多悲苦。漫漫長夜盼黎明，一家人雖處逆境之中，但同甘共苦，生死相依，才能面對如此兇險惡劣的境遇而能安度歲月。

在紅色恐怖最凶殘的時刻，三叔三嬸家翻臉了，一定要將公公婆婆趕走。當初他們為了調換環境，硬是誘騙兩個老人把自己的住房併在一起，以大換小，為了有個煤氣，換了一個環境。當時三叔三嬸信誓旦旦地保證：一定奉養老人天年，中途決無變化。言猶在耳，孝豈忘心！搬家才一年多，文革掃四舊、抄家、批鬥牛鬼蛇神。三叔是右派份子，老祖父是反革命地主，祖母是地主婆，一家人自然是在劫難逃，抄家戲碼一齣又一齣。紅衛兵小將一來，父子三人就被揪到家門口的大街上，掛上牌子，站立在高凳上，低頭認罪，接受批鬥。這才個把月光景，內院火起，三嬸一定要趕走公婆，換得自身的清靜。

老祖父心急火燎地趕到大兒子處，一五一十告知原委。當時他們弟兄之間是無不來往的，否則會被冠上反革命串聯的大帽子。老大夫婦真叫泥菩薩過江，自身難保。但眼看父母要被弟媳婦趕出家門，這卻如何得了呢？在紅色恐怖最黑暗的一九六六年深秋之際，寒風蕭颯，秋雨綿綿，兩個孫子用一輛黃魚車，將公公婆婆接到家中。原本不寬敞的住房更加侷促了，但一家七口相濡以沫，父子祖孫抱團取暖，在滅絕人性的一九六六年也是堪稱奇跡了。

弄堂裡的鄰居們都覺得奇怪，有要好的悄悄問母親：「妳家裡一個牛鬼蛇神不夠，還要去弄兩個來添熱鬧？」母親淡然一笑：「公婆有難，子女責無旁貸！更不去計較虛名浮利，榮辱得失了！」老爸事後聽說此事，輕讚一聲：「賢哉！雖千萬人，吾往矣！」