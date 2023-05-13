母親周氏娘家係江蘇如皋縣城望族，她在縣城裡讀了幾年私塾，後來轉讀縣中，畢業後經過一番掙扎，說服了外祖父母，讓她入讀南京金陵女子大學（現今的南京大學）。期間認識了就讀南京高等師範的父親，結婚後兩人曾在福建、湖北、上海多地工作。最後為了便利照顧雙方父母，回到家鄉縣城鄉下小鎮，父親任職縣城工務局長，母親就地義務執教鎮上小學，服務桑梓。

我有兩個哥哥和一個妺妹，都出生在抗日戰亂期間。為了光宗耀祖延續香火，爸媽對大哥的期望很高，管教也較嚴；嫌縣城的學校不夠好，將大哥送到上海英租界的大同中學高中就讀，父親也決定跟去上海並在當地謀得工作，以便就近照顧。為了節省開支，媽媽和我們剩下的三兄妹留在鎮上。在城隍廟裡的小學讀書。媽媽白天在城隍廟小學教書，晚上吃完夜飯後在豆油燈暗淡的光亮下，教導我們各項課業。

媽媽忙裡忙外，平日可不得空，幸得袁媽幫忙。袁媽原是我大哥的奶媽，在我家很多年了，已成為我家的一員。她算是妹妹的保母，二哥長我四歲頗能自立了，我則纏著媽媽不放，晚上睡在媽媽的腳頭，替媽媽捶腿搓腳，冬天我先上床，替她暖被。

祖上雖留下數畝租田，在那兵慌馬亂的時代，租戶家的壯男都給抓去當壯丁了，只剩下老弱婦孺耕地。我們家也算得上是貧戶，但媽媽還是給免了租佃，只是在逢年過節時，佃戶送些蔬菜 和雞鴨給我們 。

在鎮上，媽媽可能是唯一受過大學教育 的人，她為人正直親和，很受左鄰右舍的尊重和愛載。有時鎮上有事，她的意見很受尊重。文書的書寫和排解糾紛都找她，甚至有時在清晨或深夜來到媽媽床前跪求排難解紛，因而除了教書以外，很少有閒時。

每天忙完晚飯，便是替我們溫習功課。媽媽寫得一手好字，也要我們好好練字。在微弱的豆油燈光下，我們先是臨幕柳公權楷書，進而學練顏真卿的隸書。妹妹太過年幼練字便免了，但得為兩兄長磨硯洗筆，也同樣是件苦事。

每年過年前後是我家最快樂幸福的日子，父親和大哥回到鎮上的家，與我們團聚在一起。父親給我們兄妹帶來不少玩具和糖果餅乾，並為我們添置新的筆墨紙硯。佃戶送來不少麵粉玉米粉和大白菜，不單幫忙做大饅頭，切片曬乾，另外還醃製大白菜然後裝入大醬缸封存，供來年食用，也會做些年糕和醃鴨蛋。

我們兄妹都有新衣和新鞋，那都是母親和袁媽閒時做的。新年期間，我們的每日夜課也都暫時免了。我們兄妹四人有吃有玩有新衣鞋，又沒每日夜課，好不開心快樂。

父親在上海的微薄收入，除了應付父兄兩人的生活費外，能寄回家的相當有限，這可難為媽媽啦。周日袁媽帶著我們兄妹去到佃戶農地割些韭菜和包心菜，或去路邊田岸上摘些野菜，加強我家的伙食。周日媽媽還得與袁媽去提桶打井水和河水，為煮飯洗衣之用，現在我還依稀記得兩人一前一後挑擔提水的情景。平時早晚都是喝粥，中午是玉米濃湯，外加饅頭乾片，葷菜多半是麵粉炒雞蛋 （麵粉拌和兩顆雞蛋），外加素炒包心菜。我最喜歡媽媽炒的甜醋包心菜，平淡少味的包心菜，在出鍋前加入一湯匙的甜醋再炒一下，碎碎的其味無窮，這是媽媽的絕招，即使在百年後的今日，甜醋包心菜仍是我家素食的主菜，租孫三代人人都愛，經濟實惠，操作簡單，營養可口。迄至今日，每當吃到甜醋包心菜，我總憶起母親的慈顏和十二年的撫育。她在四十二歲的那年不幸因故英年早逝，以致我後來感到子欲養而親不待的悲傷，嗚呼痛哉。