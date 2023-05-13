《老照片說故事》媽媽的舞台（下）

作者母親重演古裝戲的劇照。

改革開放後，劇團裡可以演古裝戲了，我終於看到舞台上媽媽身著古裝戲服和頭飾的樣子。她深邃的大眼睛流轉，甜美的歌喉萬種風情，水袖飄飄欲仙。媽媽揚眉吐氣，她演了許多不同的角色，有「天仙配」裡的七仙女、「白蛇傳」裡的白素貞、「楊門女將」裡的穆桂英；「梁山伯與祝英台」裡她既演過青衣祝英台，又反串過小生梁山伯。

我最喜歡的是媽媽在「女駙馬」裡扮演的馮素珍，百看不厭。馮素珍女扮男裝，經過種種曲折救出相愛的人。馮素珍堅強、聰慧的個性，與母親的性格吻合，且媽媽在生活中也是「女扮男裝」與命運抗爭──她即為母又為父。

文革中父親被打成右派，遠在安徽巢湖農場改造，媽媽獨自撫養我們兄妹四人，直到七九年父親平反回家，但仍時不時被拉去遊街批鬥。媽媽懷我時，被拖上高木板凳，低頭站著挨鬥。媽媽說她當時只有一個念頭：一定要站穩，不能摔下來傷害肚子裡的孩子。

我記得，演出結束，我到後台去玩。舞台上使用的道具，此時像玩具一樣躺在敞開的木箱裡。演員們隨意說笑，脫下舞台服裝，露出日常的衣著，臉還在油彩描畫的面具裡，很難辨識出誰是誰。這是一個虛幻和現實間的世界。我喜歡站在媽媽身邊看她卸妝。首先是嘴巴，然後眼睛、眉毛、鼻子，然後整張臉，最後頭髮，一塊一塊還原，我的媽媽又回來了。我放心地笑了，媽媽也會意地對我笑一笑。

九六年，劇院起火了。媽媽和同事們趕來，劇院已在熊熊烈火中，濃煙滾滾。他們只能心痛無奈地看著大火吞噬整個劇院，將舞台化為灰燼。女的、男的都哭了。

我返回家鄉時，那裡已是一片新建築，彷彿劇院從來不存在，那輝煌的宮殿，只是「白蛇傳」裡白蛇和青蛇幻化的房屋。

我在心中搭建起家鄉的黃梅戲劇院，媽媽和同事們再演一齣「女駙馬」，媽媽再演馮素珍。演畢，他們一起走上舞台謝幕，觀眾起立，掌聲不斷。棗紅帷幕永不落幕，讓這些為舞台奉獻一輩子的人，永遠活在舞台上。