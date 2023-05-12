我的媽媽是黃梅戲演員。她演出的那所劇院，簡陋寒酸，但在我心中是輝煌的宮殿；對於母親，是她的一輩子，她在那個木板舞台上演出四十年。

小時候我和妹妹總是跟著媽媽到劇院去看戲，當然是免費的，因為我們不占用觀眾席，而是坐在劇場 燈光樓上。觀眾席在一樓，劇場燈光在劇場入口上方，舞台對面的二樓。樓房狹窄，只有中間最前面有一排座位，其餘都是燈光和雜物。

遇到新戲上演，劇場燈光樓上座滿，我和妹妹就擠到舞台內側兩邊的燈光樓上去看。這邊的樓就更小了，只夠坐燈光師及我和妹妹。

從舞台對面的燈光樓，和從舞台內側燈光樓，兩處看戲的效果完全不同。

當坐在舞台對面的燈光樓上時，我是觀眾，激動而不耐煩地等待；等待鑼鼓敲響，等待劇場照明燈熄滅，我們身後的舞台燈光照射出來；等待神祕的棗紅帷幕一節一節緩緩拉開，舞台燈光升起，各種樂器齊鳴，戲終於開場了。我隨主角追蹤劇情，心情跌宕起伏。

而從舞台內側燈光樓裡，我不是看戲，是看人。看到有的人忘記台詞，緊張地冒汗，站在側幕旁邊的場記低聲提詞。還有那些跑龍套的演員，穿著國民黨 軍裝從台右邊逃入左邊簾幕裡，然後同一群人換上新四軍軍裝，繞過後面布景，又變成追兵，從右邊追到左邊。

有一次上演「沙家濱」，演胡傳魁的張叔叔放了個響屁，他急中生智大拍一下茶館的桌子，掩飾過去。回到家裡，我把看到的趣事模仿給媽媽看，她也忍不住笑了，說：「鬼丫頭，學得蠻像的。」

奶奶說母親以前演過許多古裝戲。我不知道什麼是古裝戲，媽媽以前的劇照，文革時全被抄家抄走了。奶奶偷偷拿出一張小照片，說，這是媽媽演「打金枝」時照的。我看著鳳冠霞帔裡美麗的母親，這才知道媽媽年輕時是多麼光彩照人。媽媽說：「你還以為我生下來，就這麼老呀。年輕的時候，我可拽得很，衣服角也會帶倒人的。」

可自我記事起，媽媽總是扮演老奶奶，如「紅燈記」裡的李奶奶、「沙家濱」裡的沙奶奶、「龍江頌」裡的水奶奶，成了演老奶奶的專業戶。其實那時媽媽才三十多歲。媽媽演戲很認真，不會因為是老奶奶的角色而馬虎，她會到菜市場，找到和角色性格相似的老奶奶，觀摩她們走路、說話神態，用到她的角色裡。所以媽媽演的老奶奶個個有異，惟妙惟肖。

我上小學一年級時，為參加縣裡文藝演出，學校要排練一個歌舞節目，叫「六個老太婆學馬列」。班主任王老師豪不猶豫地推薦了我，說：「潘莉媽媽那麼會演老太婆，潘莉也會跳好的！」好像我家有演老奶奶的基因似的。

正式演出就在媽媽的劇院，我很擔心媽媽來看我演出，回家笑話我。我們六個「老太婆」，穿著用粉紅縐紋紙做的超短裙，裙襬點綴銀色亮片，邁著老奶奶的碎步，咿咿呀呀上場了。等我克服開始的怯場，環顧台下，沒有找到媽媽的身影，我又非常失望。

我失落地走回家。媽媽等在門邊，對我說：「妳今天表現不錯，演得很好。我的女兒當然要演得最好。」她語調平靜，可眼睛和聲音裡洋溢著對我的驕傲。「可是我沒有看到妳呀。」我說。「我站在最後一排。」媽媽總是那麼謙虛，從來不張揚。