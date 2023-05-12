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祖母的往事

李滿音

記憶中的祖母是名慈祥而有威儀的老太太。一九四八年底，她隨在國民政府任職的兩個兒子去了台灣，民國七十七年（一九八八年）以八十八歲高齡仙逝於台北，蔣中正總統為褒揚祖母教子報效國家，親題「教忠有方」輓額，她生前還曾榮獲「全國模範母親」稱號。

前不久，中共前總書記和國家主席江澤民去世，讓我想起在家族中流傳著一件祖母在上海時的往事，但事情要從一九九○年代初說起。

那時，我叔叔已從台灣警界退休。一日，一個丁姓友人自大陸訪問歸來，告訴他大陸有人給他捎來口信，不但問候他，還請他到大陸去作客。叔叔問他：「哦？是誰呀？」友人呵呵一笑說：「原來你和大陸新任國家主席和黨總書記還有交情呀，怎麼從來沒聽你說起過？」叔叔想了一會兒，說：「噢，是他！哪裡談得上交情？不過是一面之緣，四、五十年前的事了，還是因為老太太的關係。我只記得他的姓，也記得他是交通大學的，但一直不敢肯定是不是他。」

原來祖母在上海的時候，多半時間和我叔叔嬸嬸同住。叔叔畢業於中央警官學校，抗戰勝利後調到上海，最初擔任盧家灣警察分局副局長，她老人家有很長一段時間就住在盧家灣分局的警官宿舍裡。祖母是虔誠的佛教徒，每天誦經拜佛，心地善良，樂於助人，和周邊街坊鄰居相處融洽。

某日，叔叔下班剛回到家，就被祖母叫到她房間問話：「你們抓學生啦？」那時候，地下共產黨以「反內戰」為由鼓動學生上街遊行示威，警察就抓了幾個看來像是帶頭的學生。

祖母問叔叔：「有個姓江的學生嗎？」說著還遞給叔叔一張寫有姓名的紙條，叔叔說他要查一下。老人家接著說：「今天下午這學生的媽媽讓鄰居帶了來找我。人家丈夫早年過世，就這麼一個兒子，全部希望和依靠都在他身上，被你們抓了，不知道會怎麼樣，急得直哭。我們要將心比心，年輕人不懂事，不就上街喊了幾句口號嘛，教訓教訓就可以了。」

叔叔向來孝順，祖母說話，自然遵從。第二天就讓人查了一下，抓來的學生裡果然有一個姓江的，是交通大學的學生。由於沒有查出他是共產黨的證據，叔叔就把他傳到辦公室，訓誡了一番，囑咐他專心讀書，以後不可再參加政治活動，以免辜負了慈母的殷切期望。訓話畢，把他放了。

叔叔講完上面的往事後，對丁姓友人說：「天下事難料，當年那個大學生還真是共產黨，現在貴為中共總書記、國家主席，哪裡想得到？難得他還記得我的名字。」

丁姓友人說：「他邀請你回大陸作客，很好哇！禮尚往來嘛！」叔叔說：「我一生不求人，也不想沾人家好處，又何必禮尚往來呢？」

我叔叔那時確實想回大陸探親，卻一直心存顧慮。一則是島內對高階官員探訪大陸有一定的限制，二則在一九四九年的上海戰役中，他曾被解放軍宣布為第七號戰犯，如今會不會老帳新算呢？有了江主席的口信，叔叔判斷回大陸應可安全無虞，這才打消顧慮，踏上了闊別四十多年的故土。當然，他並沒有驚動江主席。

國共兩黨恩恩怨怨數十年，祖母為一個大學生說情的事，不過是無數小插曲之一。由於當時的警方並未查明姓江的大學生是共產黨員，關了些日子後，遲早會釋放的，所以，我叔叔應母親之請而放了他，也算不得特別的恩典。

祖母說情乃出於惻隱之心，姓江的大學生一直沒有忘記當年善待過他的人，兩造都顯示了人性超越政治。

時過境遷，恩怨不再，記錄這段往事，只是希望歷史長河裡的這滴水花，不至於消散無蹤而已。

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