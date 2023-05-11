《老照片說故事》散播藝術種子的朱銘大師

作者（左）一九九九年與朱銘大師合影。

夏威夷時間四月二十三日晚，世界日報刊登「以太極聞名 雕塑 大師朱銘八十五歲辭世」。當時已經是深夜十一時三十分，這突來的錯愕，讓我睡意全消。

頓時，抖抖帶有哀傷的灰塵，急著走到書架翻找一九九九年九月，在台灣新北市金山區朱銘美術館 與雕塑大師朱銘的合照，及大師親筆簽名的一本書：一九九九年天下雜誌出版的「種活藝術的種子 朱銘美學觀」。

雖然已是深夜近凌晨，但卻沒有睡意，重看與朱銘大師的合照，及朱銘美術館「人間系列」、「太極系列」等雕塑的照片，這段極為珍貴的回憶也一一浮現。

朱銘「種活藝術種子」的夢想，源自一九八七年，他傾注一生積蓄和十二年時間，創建極有意義的「朱銘美術館」。一九九九年九月十九日，他的「朱銘美術館」正式成立，兌現他「將根留在台灣，作品和收藏展示給所有公眾」的夢想。這是台灣最大的戶外美術館。

一九九九年八月，新生報副刊前主編袁言言為我策畫舉辦「衣錦繡」創作展，因此我在台灣停留近兩個月。

當時，摯友陳小曼與她的攝影家朋友李先生商議，約我一起去拜訪朱銘大師。他們說：「朱大師很親切，歡迎我們去參觀他即將開幕的美術館。」最後還強調，朱銘想看我的拼貼藝術，我可以挑幾件代表性的作品帶到美術館。

雖住國外甚久，但對朱銘卻不陌生，也喜歡他的「太極系列」雕塑作品。一九九七年，他被讚譽是首名在法國梵登廣場展覽的華人雕塑家。

當我們一行三人抵達朱銘美術館時，只見朱銘帶著微笑迎面而來。被譽為「亞洲當代最著名雕塑大師」的朱銘，很像是隔壁鄰居的兄長，很親切、誠摯及謙和。

他平和地問：「聽李先生說，妳從美國回台灣開畫展，可以欣賞妳的作品嗎？」那是首次會面，他那不同於一般藝術家的氣息，讓我難忘。兩個朋友幫忙將帶來的幾件作品，整齊地立在牆邊，只見朱銘從容地蹲在地上，我們也跟著蹲在地上。

他專注地看完我攜帶的幾件作品後，又挑出四件風貌與尺寸不同的作品並排。朱銘指著右邊的周朝服飾說：「妳說妳沒學過畫，沒有素描的基礎；但是妳的拼貼藝術很特別，用色大膽。可惜妳被框框給侷限住了，以至這件周朝服飾好像是整整齊齊掛在衣架上的衣服。」接著，他指著另一件苗族服飾說：「喜歡妳這件少數民族服飾，不但有濃郁的苗族色彩，還跳出框框了，雖說少了點拘束，但還不夠放鬆。」

接著，朱銘帶我們參觀美術館裡所展出的「人間」和「太極」等系列作品，最後，朱銘帶我們觀賞他以花布和顏料製作的拼貼藝術系列作品之一。他說：「妳用各種紙材拼貼出一幅幅古代服飾，我是以拼貼手法，延續『人間系列』的精神。我的創作不僅是侷限於立體雕刻，我試著以拼貼表現另一種美學，也是我的藝術創作觀。」

他提醒我，絕不能「故步自封」，要創新求變，創造自己的風格；朱銘認為，「藝術家是要全心投入，直到作品完成才醒來。」

談到一九九五年受邀赴日本箱根的「雕刻之森」美術館舉行展覽，一九九七年法國梵登廣場展出，之後又陸續在盧森堡、比利時與義大利 、德國等地展出，並奠定在國際藝壇的地位。朱銘以感恩的心介紹漢雅軒藝廊負責人，也是他的藝術經紀人張頌仁。

朱銘說：「從八○年代起到二○○六年，張頌仁先生帶領我以及我的『太極』作品，一路往世界各地走。從『太極』到『人間』，他是我展出路程上的親密合作夥伴。我們二十年的合作之誼，是建立在彼此的信任與相互幫忙。」

張頌仁也曾說過：「我們合作的共同默契是只問效果，不計成本，這樣昂貴的投資，不是每一個藝術家都願意全力以赴。我和朱銘對輕重的衡量，都不以短暫的利益為前提，唯一的考量在於有無長遠的價值。」

懷念朱銘大師曾給我的鼓勵，敬仰他的將藝術種子散播人間的精神。