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苦甜的記憶

楊子

一直以來，我就是個很少吃水果的人，對於顏色、外型奇特的水果，更是不敢恭維。尤其是芒果，我敢說二十歲前，我連一顆都沒吃過。

大學的時候交了個女朋友，正巧她家在山上是種水果的。暑假時，寄來了一大箱芒果，看她高興打開了箱子，立即迅速地開始鑑定，接著拿起刀子俐落處理。

本想那種醜醜的外表，裡面一定也不怎麼樣。但沒想到，內涵卻令人出乎意料，在燈光照射下，金黃色的果肉顯得格外動人。不過我始終迴避「吃」它這件事，第一步都是很難跨出去的，因此也與女朋友吵了一架。

後來，她辛苦地把幾顆芒果處理好，一塊塊盛在盤上放入冰箱。過了一小時後，在她的百般請求下，我終於答應吃一塊。回想起當時的情形，那真是無可形容的美味。在嘴巴與芒果接觸的那一剎那，我這才發現什麼是水果的「甜」，那種滋味在我腦海中久久不能忘懷。當然，接著就是把盤中的芒果全部吃光光。

她對我說，水果不是年年都能如此豐收，同時種出來的品質也因人而異。此刻，我了解農夫們的辛苦，那一顆顆的芒果有如他們的孩子，細心呵護之外，也得靠老天保佑，方能有甜美的果實。

後來我們分手了，每當想起她的時候，那種滋味就會湧上心頭。每當吃芒果時，我也會想起夏天的這段往事，想起她，大概也是一段苦甜的記憶。

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