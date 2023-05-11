成年以後，常常與「車」打交道。當然，這不同時候的「車」是不一樣的。

上世紀七○年代初中期，我高中畢業後回鄉勞動。其時，我們山區那一帶正興起單輪車。才幾年功夫，可以說滿村可見單輪車，車身一色的硬木打造，車輪一色的鋼圈鋼絲橡膠輪胎。單輪車方便了人們的生活和生產，極大地減輕了人們的重負。

我那幾年在農村，也多虧有了單輪車，遇到有重擔的事情，就輕鬆不少。不管是從十幾里外的山塢裡砍柴回家，還是到十幾里外去買供應糧、買化肥；也不管是推豬糞牛糞下田，還是裝運稻穀、玉米到生產隊倉庫，我像大部分社員一樣，幾乎都用單輪車作為運輸工具。單輪車，雖說是我推動它，但它確實曾經是我勞動的好夥伴。

講到騎車的「車」，便有兩種了，一是自行車，二是電瓶車。自行車我使用的時間最長，頭尾有二十五年。

一九七七年冬天，我參加文革後的第一次高考 ，被一所高校錄取了，之後就外出上了大學。畢業後，我先在農村中學教書，交通工具就是自行車。

開始那幾年，自行車還難以買到，我就託區供銷社的老鄉，買了一輛長征牌的；後來自行車品牌多了，我又換過飛鴿、鳳凰牌的。多年騎行自行車，車技也練出來了，大路不說，就是山間小路，不管是河邊或下嶺，我也毫不懼怕騎行自如。

調到縣城工作，開始上班還是騎自行車，幾年後，開始有了電瓶車，因為方便、快捷，我就買了，之後換過多輛不同品牌。騎電瓶車是輕鬆，把手開關一轉就啟動，速度大小能掌握，而且去較遠的地方也可以，來回騎上一百多里路沒問題；如回老家給逝去的父母上墳，能帶上妻子去探望也在鄉下的岳父母，不必去坐農村班車，輕快自由。

有了電瓶車，心底並不滿足。上世紀八○年代初，海外電影 進來了，看到裡面許多人，外出都是自己開著小車，經濟是發達，行為是瀟灑，令人羨慕不已：哪個時候，我們能過上這樣的生活？

改革開放，經濟發展，私人能買車了。先是一些大老闆，接著是跑運輸的，然後買各種車輛的家庭越來越多，特別是在近十幾年裡，國家的發展更快，人們的生活水準普遍提高，普通上班族都買起了小轎車。更有許多在外地的打工族，過年時開小轎車回來，一個個笑容滿面，大包大箱的年貨輕鬆帶給了父母與親戚。民營駕校遍地開花，我們一個縣就有四、五家，去學習的很多。

年近花甲的我也動心了，就去一家駕校報名，學習駕駛技術。雖然年紀大些，手腳不太靈活，但反應還可以，幾樣考試都是一次通過，不久便拿到了駕駛證。

開車沒問題，但我和妻子一直都怕聞汽油味，平時外出也不多不遠，就一直猶豫著，沒有買車。五年前，從小區外的洪老師家經過，發現她的小轎車標明是新能源車，我馬上仔細看看，詢問了幾句。第二天，我就去市裡一家新能源的車行，選了一款純電動的北京 EC一八○，續航兩百公里，國家有補貼，價格就不貴。幾天後，車行來了輛紅色車，接到電話，我當即攜款趕去，辦理各種手續，忙到天黑，總算把車開回了家。在寬敞平坦的公路上，開著這無油氣、無異味的新車，心裡太爽啦！

有這新車太方便了，我開車外出辦事，或上去市裡，或下去農村，真省時省力。我還開車下鄉采風，看美麗鄉村的巨變，聽改革開放的成就，再經過醞釀、提煉、構思，寫出一篇篇文藝作品。白天開車出行，晚上回到家中，拿出充電器，插入家門口新裝的插座，給車子充電。黑夜過去，天亮檢查，電早充滿了，又可以開著它奔赴新目的地。