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德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊

《老照片說故事》一個世紀的照片

文、圖／亞興
作者母親六歲時，與父母拍攝了這張照片。
作者母親六歲時，與父母拍攝了這張照片。

我母親生於一九二一年農曆十月底。經歷三年多疫情，不知不覺也邁過了一百零一歲，慶幸自己仍健在，只需親人協助。

外公出生於廣東省南海縣小黃泥，村莊裡的男士，大多都從事攝影行業。他當初先到泰國拜師學藝，然後便遠渡重洋到了印尼開業，把妻兒子女留在家鄉。偶爾回鄕探親期間，就在母親六歲時，外公請人拍攝了這張難得留存的照片。

在母親又有了兩個弟弟後，適逢日本入侵中國，南侵到廣東時，他們一家四口便逃離家鄕。外婆區分兩隊，大女兒約十八歲，負責帶領十一歲大弟，各人背負行囊，徒步和搭車前行，當時母親還要裝扮成婆娘的樣貌。當時逃難搭車的人多，有一回錯過同搭一部車，幸好又重逢。

輾轉抵達了香港，去投靠二伯父家，外公便從印尼到香港迎接。原本外公提議，想把母親託付給二伯父，留住在香港，認為女兒仍需找個婆家，在印尼很難找到同郷來嫁。但二伯父自認責任重大，負擔不起而婉拒，外公只好帶著一家人去了印尼。不巧日本又南進到了南洋。在甚怕日本軍人到處欺凌婦女的情況下，母親便由媒人介紹，嫁給從未謀面的父親，艱辛撫養五個子女。

一九六○年左右，由於印尼政府的排華政策，我們一家人和外公外婆加上二舅父家人，分別移民到了台灣和澳門。最初我們仍然有書信往返聯絡，日久了不知何故便失聯了。四十多年後，我們再透過幾個親戚的電話和微信，再度聯繫上，但是一些長輩都不在人世了。幸好外公帶回澳門時的照片，後人仍然保存得很好，才留下這張近一個世紀的照片。

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