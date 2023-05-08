年輕時，我沒有上過正規的高等院校，全日制的那種，只是上了電大。現在回想起來，些許有些遺憾。遺憾的是，當年不是沒有機會，而是沒有能夠把握得住。

那是一九七七年，百廢待興的時節，某個消息靈通的同學，透露了即將恢復高考 的消息，勸我抓緊時間複習。但是安於現狀的我沒怎麼放在心上，反而覺得當個工人挺不錯的（那時我二十二歲，二級工），別人羨慕還來不及呢，沒有多大必要改變自己。再者我只對文科有興趣，可是聽說也考數學，我的算數能力本來就差，考試肯定出醜，何必去露那個怯呢？

後來，身邊的好友陸陸續續開始參加補習班了，在其裹挾下，也是一種從眾心理吧，心想就試試，玩唄。於是，下班以後不時相約跑去聽課，下課再去找個地方一塊喝酒。當時，去的最多的是紅旗學校，那裡有個語文老師講課特別有趣，聽著過癮。不過，數學輔導課我是一節也沒聽過，聽也是白聽，索性放棄，並且大言不慚地放話，到時候把其他幾門考得好點，就可以把數學成績補回來。

接下來，考前填報志願的時候，我也沒和人商量，交表之前匆匆寫上：中山大學、復旦大學、吉林大學，統統都是外地院校，所報專業均為中文。我的想法其實非常簡單，長這麼大，除了去過天津就沒出過遠門。這次萬一能夠混進高校，一定離開京城，在外面的世界好好玩玩。

考試過程就不說了。值得一提的是，高考的前一天，正好趕上十月革命節電影展映，機會難得，我去看了一場蘇聯影片「偉大的公民」。

不久，廠裡教育科通知去取成績單，車間同伴回來告訴我說：「真沒想到，你的數學考了個滿堂紅。」我笑了笑：「是諷刺吧，除非判卷老師被我收買了。」接過一看，哈哈，還真是個滿分，五分制的滿分。看看總分，四門課的總成績距離錄取分數線還差四十多分，最終敗北。

我把那些複習資料一古腦地扔進床下的舊紙箱子。時間周而復始，生活漸漸地回到以往。

就這樣，不知不覺中又過了幾年。不過，這幾年的變化很大，真是應了那句：時代在發展，社會在前進。比如，國家提出我們青年要成為有理想、有道德、有知識、有紀律的「四有」青年，我的理解，有知識的標誌之一就是學歷，而僅有初中學歷的我顯然未能達標。

漸漸地，談戀愛搞對象也是要把對方學歷列為重要考慮要素了。同時，我在工廠已經幹了將近十年，要想進一步發展，也是亟待提高自己的文化水平，形勢逼人啊。怎麼辦，難道硬著頭皮再去參加高考不成？就在這個時候，機會來了。

那天，非常熟悉的團委小馬書記悄悄和我說：北京 電大要招收中文專業的學員了，想不想去試試？於是，我們有了下面的對話：「考不考數學？」「不考，只考政治、史地、語文三門。」「教育部 承認學歷嗎？」「當然，二年制大專。因為都是業餘時間通過廣播和電視授課，學習時間得有三年。」「行，那就算我一個。」

最終，加上其他車間和科室，一共八人報名參加考試，而且居然全部上榜。後來聽說，廠裡有關領導對此不無異議，甚至責備小馬書記：說是當初只是同意你一個人去，怎麼一下子帶出來這麼多人？小馬書記答得也妙：多幾個人一塊學習，以後對於廠裡不也是好事嗎？同時他向廠裡承諾：我們聽課都是利用業餘時間，不會影響生產，學費、課本費全部自理，也不會向單位伸手要錢。領導這才沒有再說什麼。

學習就是在這種上有壓力、下有動力的情況下開始的。有的時候剛下白班，講座已經開始了，馬上揣著半導體收音機躲進更衣室裡聽課；有的時候是上中班，工作時間無法收聽，只好委託別的學友邊聽邊錄，然後再將磁帶拿來給我。

記得電大剛一開班講的就是形式邏輯，大伙起初聽得一頭霧水，湊在一起討論內涵和外延，爭論到底存在不存在充足理由律的樣子，至今歷歷在目。

大約過了半年左右，廠教育科通知我們準備一下，給廠裡的職工技校講課，講課內容是中國近代史和中共黨史，估計廠裡是想用這種方式，考察一下我們的學習成果吧。在教育科試講之後，每人依次登上講台。沒有想到，大伙非常爭氣，課後反應不錯。透過這段時間講課和小馬書記的努力，大伙的待遇有了可喜的變化，原來說是期末複習，廠裡不給假的，現在可以按照電大安排的時間脫產複習。

寫到此處，不禁又想起當年在位於國子監的首都圖書館，複習功課準備考試的情景：偌大的閱覽室裡，坐滿和我們差不多大的青年男女，只有「簌簌」地的翻書聲，和輕微的咳嗽聲……。

一九八五年八月，我和我的學友終於拿到盼望已久的畢業證書。如今，三十多年過去，這本大紅證書還有那個小小的學員證，依然在書櫃裡放著，與我的身分證、戶口簿在一起。