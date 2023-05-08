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回憶同學老潘（上）

葉元凱

老潘和我是華東師大同學，一九五五年畢業一起支援西北，被分配到陝西。教育廳把老潘分到綏德，把我派到米脂中學，兩校都屬於綏德地區。我們準備經銅川、延安去綏德和米脂，但秋雨綿綿，去陝北的沙石公路多處被沖垮，處於全線停車。教育廳的領導指點我們走山西一線去綏德米脂，我們感到驚訝，去本省的地方還要走外省過。

於是我們再次坐火車東出潼關，下車去風陵渡等渡船過黃河。我在河邊坐在行李包上給家人寫信，報告所見情景。據等渡船的人介紹，黃河在這裡折向東，河床變寬。抗戰時日寇沿同蒲路南下，被黃河擋住，就隔河砲轟陝西潼關，這就是著名的風陵渡砲戰。

我們過了河，坐上三○年代閻錫山時期修的窄軌火車，到介休下車，準備坐長途汽車去陝北，結果那裡的公路也被雨水沖垮了。無奈，只得雇一輛驢拉車運行李，我們跟著小毛驢從早走到晚，走到汾陽，行程約六十多華里。第二天終於坐上汽車，兩個多小時後到達黃河邊一個叫軍渡的小村，對岸就是陝西，第二天渡河到陝西宋家川住下，過一天再坐車去綏德，離米脂僅四十公里。

我們在地區教育局待了十天，和各地的畢業生一起等候分配。期間參觀了修建中的綏德高中，不久老潘就分派到該校，我去陝北的老學校米脂中學。五○年代教育大發展，但生源不多，老潘的學校高一新生只有一班，他教的俄語課時少，學校看老潘身強力壯，就安排他兼教體育，以湊夠教學時數。好在他單槓、雙槓、球類都在行，不在話下。

我們兩校同屬一個地區，一些教學活動都是教育局統一領導。我凡是到綏德就去看望老潘，好幾次碰到他任教的班級有活動，老潘總要我給學生唱俄語歌。有一次，我們正在他窯洞裡說話，他的女學習委員來向他匯報工作，過幾年，她成了他的終生伴侶。

師生結成夫婦，當時在陝北是很普通的事。五○年代初期陝北女知識分子少，一般單位的女職工幾乎都已名花有主，連初中女學生也有一些是結了婚的，要找結婚對象只有在學校裡找女學生。當時在役軍人很吃香，流行的口號是「一軍二幹三教師」，我們教師排到三等，但教師「近水樓台先得月」，我周圍不少年輕教師就如此這般地解決了終生大事。結婚後，教導處把女生換個班，以免出現老公教老婆的現象。

教育局 汽車

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