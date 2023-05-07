抬頭仔細瞧瞧這二分之一英里長的隊伍，婦女、嬰兒、老人僵直不動，無神的大眼盯著我，他們都屏住呼吸，胸腔不見起伏，嬰兒不敢哭啼，簡直像一座蠟像館。

時鐘停擺了不知幾個世紀，吉爾的聲音敲醒我：「摸摸他們的額頭，凡是發燒的，多半是瘧疾，就給他們奎寧。頭痛，給他們阿斯匹靈；感冒嚴重的，給抗生素。」凡是發燒的多半是瘧疾嗎？我的耳朵不敢相信她的話。

非洲國家獲得醫療服務的機會有限。瘧疾、愛滋病毒和肺結核在非洲的區域疾病占主導地位，近年來這三種傳染病的流行率雖有下降，但愛滋病毒和愛滋病在西非沙漠占整個非洲百分之九。瘧疾治療一直依賴氯奎、磺胺多辛聯合乙胺嘧啶和奎寧，奎寧主要用於治療重症病例。

頭一個病人，是一個十歲小男孩，後背布滿紅腫小顆粒，有的已化膿。記得還沒出國以前，在小兒科見過這樣的疹子，看起來好像是葡萄球菌。這個小男孩黃色的傷口裡，有皮下組織漏出腐爛的皮肉和滲出液。抗生素得請英國 使館從倫敦快遞。

第三個病人是一個高瘦的三十來歲女人，臉部乾瘦無光澤，眼白泛黃。非洲人的眼白多泛黃，是肝臟囤積老舊的紅色血細胞。她身上裹著鮮艷的棉布長裙，還是可以看到她細長的雙腿。非洲的傳統，女人不喜歡露腿，但不介意露肩露胸，她們經常在路邊哺乳。我對著她手上抱的小男孩笑笑，我以為是小孩來看病。

女人指指自己的胸部要我看，斜斜把上身褪下，露出左胸。瞥了一眼，我的手臂直起雞皮疙瘩。左乳房皮開肉綻，褐紅色的膿液黏答答地往外淌，皮肉潰爛。結疤的地方皮膚發皺繃得很緊，看得出來表皮下層還有發痰的硬塊。呈現在眼前的，是一幅我完全無法理解的超現實抽象圖。

約有兩秒鐘的時間，眼前昏暗，一股熱流從我的喉頭滑進食道落入胃部，口裡有反芻的味道。我微微張口想作嘔，斬釘截鐵地大叫：「吉爾，快來看看！」

那四個小時的診療，彷彿是電影 蒙太奇緊追著我不放。回到家，有兩天兩夜無法進食，沙漠療傷的鏡頭在腦海裡剪不斷。

非洲真是一個選擇遺忘和選擇被遺忘的荒漠嗎？尼釆說：「受苦的人沒有悲觀的權利。」於是，受苦的人都來到漠地，期望獲得現代史懷哲醫師的解藥。可怨，土生土長的本地人，在出生時沒機會抽到貴族嬰兒的特級身分證。

後院玫瑰園的紅花、綠葉、荊棘梗仍日夜掙扎，不願潰於花梗中的小白蟻。