《老物件情懷》再見老鐘

作者故鄉皖南的老鐘。

近日，侄兒從故鄉皖南發來一組舊照片，其中兩張老鐘的照片，我特別注視。看到它如同見到久違的老朋友，令我十分興奮，頓時想起幾十年前的往事。

從我記事時起，這座老鐘就一直擺在我與母親的住房。老鐘不停地運轉，滴答滴答地響著；每到一時就會發出清脆悠揚、曼妙縈繞的鐘聲。每時奏鳴一次，不用看鐘也知時辰，因它發出響聲，一時響一聲，二時兩聲，以此類推。它持之以恆地為我們報時，陪伴我成長，引領我們一家人的生活。

記得，我七歲那年上了小學。學校設在一個祠堂裡，從一年級到六年級加幼兒班，七個年級，均在大廳堂上課，老師當時只有一個。那時學校很窮，掌握時間沒有鐘表，靠點「香」計時。

老師常常在燃著的「香」上畫紅線，用紅線標誌，輪流給各年級上課。中午放學，也是靠「香」上的紅線控制學生。如果下午遲到，輕則罰站；重則打手心。

我可是得益於老鐘的提醒，從來沒有遲到過；不僅沒受過罰，還因老鐘的聲響，早晨及時喚醒熟睡的我，每天早到校，我都拿到老師特設的「早到牌」。因有老鐘，每學期末我都因此得了獎、加了分，穩穩地名列前茅。老鐘給我帶來了快樂。

我的母親每天很忙碌：要下田種糧種菜、拔豆割稻；在家餵豬餵雞、烹飪美食 、照顧老幼、款待來客。她起五更睡半夜，就是靠這座老鐘提醒，才按部就班、事事不延誤。那時物質匱乏，許多人家沒有鐘表，如大伙相約幹活，或出外辦事，總得母親看鐘點提醒左右鄰居啟程。就這樣，這座老鐘成了我家人和鄰舍們最忠實的朋友。

有一個細節至今難忘，母親常常隔些天站到鐘前，小心翼翼地打開座鐘玻璃面罩，左手按住座鐘，右手按順時針方向，一下接著一下擰緊發條。母親給座鐘定時上足了勁，座鐘就永遠滴滴答答地運轉著。

在座鐘陪伴下，我長大了，外出讀書和工作，告別了老鐘。後來聽家人說，老鐘還有一段有驚無險的經歷呢。

那是紅色瘋狂的年代，一九六八年八月八日，最高領袖接見紅衛兵之後，一股破四舊、抄家的邪風迅速颳遍大江南北，此風也吹到了偏遠的皖南山村。我家因上代留下一些土地和房屋，土改時被定為「破產 地主」，自然首當其衝，成了抄的對象。不過母親人緣好，及早得到密報，將老鐘、字畫、珍貴瓷器藏進了柴堆，有幸躲過劫難。

此後多年，老鐘一直陪伴著母親，直至二○○二年母親仙逝。我的兄長、侄輩都在縣城工作、居住，老鐘卻躺在老家多年，後來發現它再也啟動不了。最近，侄兒一名妙手回春的修鐘表友人，拆卸機芯，用煤油清洗生鏽的零部件，上發條，提升重錘，終於讓老鐘起死回生，清脆悅耳的美妙鐘聲又響起了。

一個夜深人靜的夜晚，侄兒欣賞著老鐘朱紅的木製外殼、玻璃罩上絢麗的圖案，聽著鐘擺擺動的「滴答」聲，他感想萬千，給我發了視頻、來了電話。他告訴我，這座老鐘已有近百年歷史了，上個世紀二○年代末，是家人從上海吉田洋行總批發處買來，是奶奶的嫁妝，奶奶曾要他珍惜。如今欣賞著老鐘精巧的藝術，聽著它規律的奏鳴，卻是物是人非了。侄兒想起奶奶的話，慎終追遠，不勝感嘆。