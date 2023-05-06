熄燈了，相機店（上）

我們的小店在新澤西州走過二十八個春秋，今年初在疫情防控尾聲中謝幕了。這是我一生的職業生涯，是我喜愛的攝影 工作。從青春到老年；從學徒到小老闆；從認識簡單的相機，到了解熟知各種品牌的產品；從青澀的模樣到老練成熟，一步步走向退休 。

說到這個店，還有一段故事呢。這個相機店的前身是一名猶太人開的，名叫Pragan，在我接店的時候，Pragan老人已有八十多歲了。早年老人在奧地利維也納開了一家相機店，之後出於大家都知道的原因，於四○年代賣掉店，轉而移民美國紐約，在曼哈頓下城開了第二家Pragan店，一幹又是幾十年。

那時候的生意紅火，顧客使用膠片和沖印的需求量很高，沖印照片及幻燈片都由柯達公司掌控，慢慢地有了富士公司，及雨後春筍般出現的一小時沖印店，在行業裡博殺。

八○年代中期，我抵達美國，經朋友介紹，來到曼哈頓下城的這家相機店打工。我從小受父親影響，對攝影有著濃厚的興趣。我一直用父親從美國帶回國的一部一三五mm柯達相機拍照。父親用這部相機為我們留下了童年的記憶和美好的時光。在他的言傳身教下，跟著學習，不斷進步。大學時在學校參加各種攝影比賽，得過獎，夜晚在家裡會自己動手沖印、放大黑白照片，自得其樂。

來美後，機緣巧合，這個愛好竟逐漸成為我一生的職業。最初走進這個位於紐約下城的相機店，琳瑯滿目的商品讓我應接不暇，各類攝影器材看得我眼花撩亂。別看店不大，夠我學一陣的。

做了幾年，老闆退休，我咬牙把店盤了下來。從此我專職看店做生意，把從老闆那裡學到的經驗充分運用，更快地掌握攝影技術及待客之道，同時也盡量從與顧客的交流中汲取知識，邊學邊幹，忙時還雇了兩個員工。一做就是幾十年，一輩子獻給了它。

這個相機店是以出售攝影器材為主，還修理相機和各種相關設備，如：八毫米、十六毫米電影 機、攝像機、幻燈機等。我們還拍攝護照像，轉換各式磁帶、電影膠片、沖印照片，總之和攝影有關的生意基本都做。

器材的種類繁多，膠卷就有很多品牌及不同的感光速度，例如：柯達、富士、阿格發、伊爾福等。相機有尼康、加能、美能達、柯尼卡、柯達、奧林巴斯、潘台克斯、理光、阿格發、拍立得，還有德國相機，甚至還有間諜相機呢。此外還有一次性相機，又是各種品牌，一開始真是一頭霧水。

我想在一生中，能接觸把玩到如此多種的攝影器材，真是幸運。這可是一個小型相機店，那大型的專業店又如何呢？眼界開闊了、視野廣了，求知欲更強，我開始進一步學習攝影理論知識和技能。

顧客裡有不少專業人士，我經常向他們請教並討論問題，從他們身上學到很多，愈發熱愛這個行業。透過不斷地探討攝影技巧及閱讀書籍，豐富攝影審美，對一些藝術作品也能有自己的看法和評論。

➤➤➤熄燈了，相機店（下）