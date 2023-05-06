三公頃的後院栽種的一大片英國 老式玫瑰花，好像天生不懂得回眸一笑的嫵媚，蒼白的花瓣顯得病懨懨，營養不良。西非沙漠的土質原本乾燥貧疾，加上八隻細腳的小白蟻鑽進花梗，把梗子吃得精光。隔壁鄰居吉爾常提供種花訣竅，她要我撒大量的石灰粉，滅除白蟻。

吉爾是退休 的英國護士，除了蒔花弄草，常自願在當地小學校治療病人。雖然只是一名護士，住在非洲多年的經驗，她也算是半個史懷哲醫師吧。清瘦的七十來歲，動作仍矯健，好像練過中國輕功。在她蒼白的魚尾紋邊，非洲的艷陽印上小雀斑，臉色顯得操勞又操心。她每周四定期到鄉村地區服務，一日，她邀我一起去，我說我能幫什麼忙呢？她說，助理嘛，儘管聽她的指示就行。

我們一大早出發，坐在她的敞篷老吉普車上，找不到安全帶，反正此地沒人綁安全帶。車跑在黃泥土路，眼前除了黃泥土，還有更多的黃泥塵土。吉爾開車是衝鋒型的，好像後頭有人追殺，中國影片「臥龍藏虎」在叢林追殺埸景，不覺歷歷在目。

車穿過大片樹林地區的泥土路，坑坑窪窪，駛過幾個小坑之後，眼前出現一個洗澡盆般大小的大坑，「噗通！」車子的前輪栽進坑，後輪搭在大坑的邊緣。

我的雙手在空中東晃西晃，找不到扶手。我的上半身往左轉，下半身往右轉，身體上下兩段各奔東西，各自求生。更要命的，我的五節尾椎骨上下相踫，節節有聲。「噢，噢！」我大叫一聲，看著吉爾所剩無幾的銀白細髮往四面八方飛散，我吼她：「吉爾，小心點！」她吼我：「別緊張，我不是第一次開這條路的。」

顛簸開到一個小學操場，「這就是診療場所？」內心暗自驚訝，嘴巴不敢再提問。往前看，所謂的「病人」排成一條彎彎扭扭的長龍，大概有二分之一英里長，隊伍繞了兩個圈。我真想打退堂鼓。

隊伍前頭面對升旗台，擺著一張木桌和兩張椅子，大概是給醫生護士用的。左側挨著石磚圍牆邊上，還有一張小長桌，放了兩個裂痕斑剝、薄薄一層細砂蓋滿的玻璃櫃，可能是本地英國領事館淘汰的存貨。

我把帶來的藥物用品放在玻璃櫃：四瓶阿司匹林、兩瓶奎寧、兩瓶阿莫西林抗生素，還有兩瓶雙氧水、碘酒。沒有紗布、酒精、沒有體溫計，其他的藥品都沒有。我問：「妳怎麼沒跟英國大使館申請藥品供應？」「妳知道的，從倫敦空運到非洲，手序複雜得很。再說現在也沒有那麼多援外醫療用品預算 。」

吉爾表情木然對我說：「妳坐在我旁邊，今天妳要診病。」「我……我……我怎麼能診病！不是說我是助手？」她的聲調變得冷漠，眉頭厚厚折疊，語氣相當肯定：「妳今天沒有選擇，懂不懂？我怎麼說，妳就怎麼做！」我追問：「我們這樣做合法嗎？」吉爾翻了翻白眼，沒理睬我。

➤➤➤醫療沙漠（下）