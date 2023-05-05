一九六五年，掀起了一場全國性的政治運動。蘇州市的市級工作人員集中在師院，關起門來搞運動，開始寫大字報。有些人不小心把「造反有理」寫成「造反無理」；還有些糊塗蟲，在重要人物的肖像上亂塗亂畫，被人發現後終生受累。

還有個老兄寫了張大字報說：「我要揭發，有次領導在上面認真地宣讀最高指示時，大家都屏息聆聽，肅靜無聲。在這莊嚴的情況下，你突然放了一個屁，又響又臭，引起了哄堂大笑，嚴重地破壞了那個嚴肅的氛圍。你早不放，晚不放，偏偏要選在這個時候放。你居心險惡，該當何罪，請領導嚴查！」凡是讀過的人，無不哈哈大笑。

笑聲引來了個別領導，他們看了也忍不住大笑了起來。有領導找到作者，問他：「那是何人所放？」作者一臉無奈地答道：「我也不知道啊。」

後來，屬於中央航天部的軍工廠，蘇州長風廠奪了蘇州市委的權，這時社會上出現了支持新政權的「支派」和反對的「踢派」。

仲澤慶是堅定的支派，我選了踢派。蘇州是歷史文化名城，人人溫文儒雅，此刻也為了派別之爭，一言不合就大打出手。

大街上一輛輛卡車載著手握長矛步槍的踢派戰士，氣勢洶洶，殺氣騰騰地飛馳而過。有時槍聲響起，就有些熱血青年中彈倒下。後來在駐軍的干預之下，支派得勝，便整肅踢派的罪行，有的被逮捕入獄，有的開除公職。

我憂心忡忡，等待他們來處理，多日不見動靜。過幾天，支派頭頭來找我，不僅不處理我，還要我幫他們編支派的宣傳刊物「紅雨」。後來我才知道，那是仲澤慶曾在領導那裡說了我不少好話之故。

在幹部下放到五七幹校時，仲澤慶在幹校廣播室工作。每天早上，廣播裡傳來她那堅定有力的聲音：「五七幹校的戰友們早上好，現在開始廣播，下面請聽……。」我下地勞動，有施不完的肥料，挖不完的野草。

一九七○年，上面傳來林彪一號號令，要疏散城市人口，仲澤慶赫然在列。我見她一臉茫然，便寬慰她要沉著，「天生妳才必有用，要多保重身體，我等妳們回來」。

第二天，廣播裡依然播放著仲澤慶那親切、柔美的語音，那是幹校特地為她錄的音。果不其然，一年之後，蘇州師院指名要調錢拙過去，院方另有重用；仲澤慶回蘇後皆大歡喜。我之後也調往蘇州某中學，擔任音樂老師。

不久，聽說仲澤慶要去深圳發展，去前，曾回老家盛澤去看一看，回蘇後叫我去她家吃盛澤青糰子。我去了，吃了那青糰子，依然香甜軟糯，美味可口，其味悠長，令人永遠難忘。

回首往事路漫漫，有期待，有磨難，更有溫暖。在「紅樓夢」第五十七回裡，紫鵑對林黛玉道：「萬兩黃金容易得，知己一個也難求。」仲澤慶同學，就是我人生路上的真知己。

➤➤➤人生的知己（上）