《老物件情懷》巴黎求偶絲巾

「編號第五」絲巾。

一九九七年九月，甫結束一段遠距戀情，正期待另一段火花的我，奉派前往荷蘭分公司出差，並利用公餘搭上高鐵列車前往法國巴黎，獨自親近這座充滿浪漫氣息的花都。

一宿過後，乘地鐵 抵達巴黎艾菲爾鐵塔。由於時間限制，我打消登塔的念頭，前往塔底的販售部閒逛。商店內人聲鼎沸，耳邊充斥著世界各國語言。我注意到一對操美式英語的白人夫婦，乃趨前搭訕，並直言我正在追求一名年輕女性，懇請從女性角度，點撥我這隻「單身狗」一番，好選購適當的紀念品攜回。這名高貴的美國婦人不加思索回應：「Scarf！」（絲巾），且引領我前往展銷絲巾的掛架區。

連聲致謝後，我發現該處的一款絲巾圖案，以艾菲爾鐵塔的造型為主角，伴以其他七處巴黎著名景區，再佐以這些圖案簡單的法文標示，這種式樣最深得我心。

然而該買幾條？我當時正值而立，心中揣測鄙人資質魯鈍，即便再呆拙不才，先準備個五條絲巾，在往後的「求偶」需求中一一送出，加以老天垂憐，總可以尋覓到「真命天女」吧！所以搜羅僅存、我最鍾意的橙色絲巾後，再挑選了粉紅色絲巾充數，一共五條絲巾，和我一道從巴黎飛回台北。

回到台北，馬上送出了第一條絲巾給同事楊小姐，但有緣無分，不久後就終止約會行程。後來我派駐大陸蘇州廠工作，遇見在地的鄔小姐，戮力追求，也從箱底中取出了「壓箱寶」第四條絲巾，在一個花前月下的夜晚相贈。至此，躊躇滿志的我，心中篤定那位「Miss Right」就是蘇州的她了。

未幾，在一個雲淡風輕的夜色下，於蘇州工廠宿舍內，與即將返回台灣總廠的室友魏兄促膝長談。突然話鋒一轉，我想到求偶絲巾的階段性任務既已完成，留之無益，乃從箱底取出最後一條絲巾，贈與魏兄的夫人，也永誌魏兄與我在蘇州打拚的革命情感。

上周末，趁隙與定居台南的魏兄在電話中暢談往事。我提到太座目前暫時找不到編號「第四號」的巴黎絲巾，魏兄連忙將魏大嫂所保存的「編號第五」絲巾相片寄給我。我凝視著絲巾照片，這件標識著鄙人昔時的痴狂歲月，和與魏兄超過二十五年的好交情，不覺莞爾，為文紀念。