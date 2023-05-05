永遠的母親，永遠的愛，卻沒有時間讓我們永遠享有。當你知道永遠都不能面對面喊一聲「媽媽」時，才會知道媽媽活著的時候，你所做的一切是多麼重要。

九年前的五月五日，是媽媽在世時給我過的最後一個生日。這個生日給我留下了永遠的痛，每年的母親節 、每年媽媽的忌日、每年媽媽的生日、每年我的生日，都讓我想起這件永遠都無法挽回的往事。

那天一大早，媽媽就打來電話，說：「今晚過來吃撈麵吧，咱們娘兒仨一起，給你過生日！」說的是我和妹妹、媽媽一起。我很高興地答應了。

白天工作，我忙完了自己的事，下午快五時才到了媽媽家，妹妹已經在那，正和媽媽聊天。我到了以後，娘兒仨聊著家常，好不親熱。媽媽很高興，看樣子就感到很滿足，因為平日兒孫雖然都很孝順，但是只有我們娘兒仨一起的日子太少了。

忽然電話響了，是我一個朋友打來的，問我在哪，我說在媽媽家；她說她正在附近上課，一會兒過去找我，我想都沒多想，就滿口答應了。

媽媽是個性格直爽，喜形於色的人，但是今天我這個朋友的到來，媽媽並不高興，臉上立刻露出了一絲不快，當時我也沒多想，就在那和朋友聊天。吃飯時媽媽沉著臉不說話，本來是娘兒仨一起親親熱熱給我過生日的，變成了我在媽媽家招待我的朋友。吃完飯我就和我的朋友一起回家了，妹妹留下陪媽媽住。

這件事過去了，我並沒有多想，沒有在意我做的有什麼不對。直到同年八月十六日媽媽去世，當我真正失去媽媽的那一刻，我突然感到從未有過的失落。

回想起往事，我才知道媽媽不在，我的這個日夜牽腸掛肚的家就不在了，那一刻，我腸子都悔青了，才知道追悔莫及到底是什麼滋味。才知道媽媽在的時候，滿足媽媽的每一個要求是多麼重要。

媽媽在的日子，我每周去看媽媽，媽媽不在了，到了周日，心裡空落落的，一顆思念的心沒有歸屬。

自從媽媽去世，每當和媽媽有關的節日時，我都恨自己，恨自己不理解媽媽的心，恨自己在媽媽離開我最後的一年，我沒有好好珍惜和媽媽在一起的每分每秒。

我腦子裡經常浮現出一個畫面：我們娘兒仨一起高高興興地吃麵，吃完飯坐在沙發上高高興興地看電視；晚上，我和妹妹一邊一個，依偎在媽媽身旁和媽媽聊天，媽媽在我和妹妹的簇擁中安然入睡，那將給媽媽留下一個多麼美好的回憶。

可是媽媽走了，當媽媽永遠離開我的時候，我才體會到，那是一個多麼美好、多麼讓媽媽渴望的畫面啊。

如果我那天不接待我的朋友，如果我那天不走，住在媽媽家，如果讓媽媽把記憶定格在那個美好的畫面中，她該是多麼幸福，多麼滿足。媽媽走了，我才真正體會到媽媽臉上為啥會有一絲不快；媽媽走了，這個虛構的美好畫面讓我心痛，讓我覺得我是一個不可原諒的不孝女兒。

今年的母親節，女兒送來了一大捧花，又勾起了我的回憶；我捧著花掉眼淚，真是此情可待成追憶，只是當時已惘然。每當我想起此事，總會在夜深人靜時偷偷地看媽媽的照片，偷偷掉眼淚，偷偷懺悔，偷偷祈求媽媽原諒。

這是我一生的痛。這個畫面之所以彌足珍貴，是因為人沒有來生，無法彌補，它將成為我永遠的遺憾和心痛。如果真的有來生，我一定會陪媽媽到天荒地老。

媽媽有寫日記的習慣，至今我都沒有勇氣把它讀完，因為我怕看到日記中哪怕是有一點點埋怨我的痕跡，我怕看到日記中媽媽對我的操心和牽掛。每次看到媽媽記錄的各種心情、讀書筆記和生活瑣事，都不忍心把它看完，就已經泣不成聲。

媽媽把愛留給了我，我卻把遺憾永遠留給了媽媽……，這是我永遠無法彌補的痛。