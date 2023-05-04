《老物件情懷》盟總時期的「日本製造」

「Made in Occupied Japan」的底款是很多人願意收藏的主要理由。

同盟國軍事占領日本 （Occupation of Japan），又稱「盟總時期」，是指二戰日本戰敗無條件投降之後，至「舊金山和約」生效這段期間，由美國為首的同盟國為實施軍事占領的時期。正確日期始於一九四五年九月二日至一九五二年四月二十八日止，為時總共不到七年。

日本在此間的實際政務均由美國主導控制，包括外銷出口的產品，亦在美國的監督下製造，且均需標明「Made in Occupied Japan」，即「盟總時期日本製」，或省略作「Occupied Japan」（被占領的日本）。說白了有點類似於戰俘罪犯製作的商品在昭告天下出售，在當時有很大的屈辱意味。如今這字樣卻是美國收藏界中的一行特殊標記，被列為「二戰後骨董」的分類之一。

從便宜的文具、打火機、小模型，到瓷器擺飾與實用餐具生活用品，乃至時鐘、望遠鏡、相機等高價商品；猶如災後重建，所有製造業各顯神通，更似臥薪嘗膽，放棄宣戰權的日本在戰後的商業活動積極而活躍；很難想像，在「日本製造」成為世界大眾追捧、喜愛的金字招牌之前，也曾經有很長一段大量山寨產品、物美價廉薄利多銷的晦暗摸索期。

製造商對於「Made in Occupied Japan」的產地標示很是隱晦，絕大多數會把字樣打在產品便於掩蓋的底部。有些便宜商品甚至用印章標明，還會發現章戳蓋得十分草率，可輕易抹掉。

收藏盟總時期的物件，通常只需看底款的字樣，然而，這類字樣或印章的設計非常之多，即使今人仿冒物件的機會不大，但也不能說完全沒有假貨。最常見的作假，是把日本製陳貨易於洗去的「Japan」底款給抹乾淨，再蓋上仿冒的「盟總日製」印章來魚目混珠。

兩英吋高的「盟總時期日本製」歐風迷你奶精杯。

一樣是陳年日本製出口品，「盟總日製」的年份卻只限於一九四五年秋至一九五二年春之間，在收藏市場上的價格和盟總時期後的日本製仍有區別。受追捧的程度，也因為它特殊的歷史意義以及某些特定產品的罕見程度，而顯得更有收藏價值。

此時期的瓷器出口占很大比例，尤其各種尺寸和主題的雕像，日本人悉心模仿或複製，價格親民同時質量都挺優，可謂高貴不貴。風格借鑑的跨度也非常之廣，既有能耐仿復古歐風，中國風更沒問題，甚至美國在那個年代對於非裔反應出種族主義觀點與嬉弄冒犯的商品，盟總時期也製作出口，把黑人雕塑 得唯妙唯肖。

研究這段時期的收藏，能驚見日本發揮其獨有的匠人精神，以哀兵的姿態在歐美四處「搶錢」，同時仍不忘與中國這樣的瓷器大國在外銷產品上交鋒較勁。

搭上二戰歷史，「盟總時期日本製」成了戰爭骨董收藏家的口袋名單之一。在「面值」上，由於貨種繁多，並非絕對高不可攀，因此入手難度不高，收藏樂趣十足。有時甚至可以輕易地在美國退休 人士的車庫買賣裡，以極低的價格買到，只因為物件的原主人在當年買入時都記得它們極其廉價。

此外，「盟總日製」的獨有魅力，很多時候並不在於物件本身有多好，去問有些非專門藏家之所以有興趣收藏的理由，多半都是衝著底部的「一行字」而掏錢。