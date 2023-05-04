上世紀五○年代初，通過蘇南地區的統一招生考試，我和仲澤慶一起考進了江蘇省省立師範學校，我在普師甲班，她在乙班。我在學生會裡擔任了一個小幹事，負責寫些稿件，供廣播室和校刊使用。她是廣播室裡的一個成員，所以我們的聯繫比較多。

每天早上，從廣播室裡傳來她那銀鈴般的嗓音：「同學們早上好，現在開始廣播，下面請聽……。」聲音傳遍了學校每個角落。仲澤慶身材苗條，剪了一頭齊耳短髮，眉清目秀，一雙清純的眼睛裡透著柔和的目光，臉上經常堆著微笑，散發一股青春朝氣。

她多才多藝，品學兼優，對舞蹈更是情有獨鍾。有次和她聊天，我問：「妳可是盛澤人？」她很詫異地問我：「你是怎麼知道的？」我答道：「是妳的口音告訴我的。我老家是在浙江嘉興王江涇，和盛澤很近，小學時遠足經常去那裡。我很喜歡吃盛澤的青糰子，香甜軟糯，美味可口，吃了回味無窮，令人難以忘懷。」這樣，我和她不僅僅是同學，還是半個「老鄉」了。

盛澤古鎮，是著名的魚米之鄉、絲綢之都，有不少人家都很富裕，很重視教育。仲澤慶生長在書香門第，從小就受到良好的家教，知書達理。在校時，我鑽研音樂，苦練鋼琴；我的理想是讓音樂給人們的生活帶來芬芳，讓每個人的靈魂更加高尚。仲澤慶則熱愛舞蹈，關心美育；她的夢想是要透過人的形體之美，來傳達人類崇高的感情，鼓舞大家去追求美好的生活。

師範畢業後，仲澤慶是唯一一個分配到由教育局 、文化局共同管轄的市級校外教育單位──蘇州市「少年之家」工作的；我分配在區實驗小學擔任專職的音樂教師。

當時，正值「中蘇友好」的蜜月期，舉國上下掀起了一股「學習蘇聯老大哥」的熱潮，男的穿上了花襯衫，女的穿上了布拉吉連身裙，看蘇聯電影 ，讀蘇聯小說。仲澤慶看了「列寧在一九一八」的電影後，對那段柴可夫斯基的芭蕾 舞劇「天鵝湖」中的「四個小天鵝」，產生了濃厚興趣。她決心要排練這個節目。

她挑選了一些基礎較好女孩，不辭辛苦地訓練她們。從兩手叉腰、抬腿、旋轉開始，到走隊形，到彎腰屈膝謝幕等動作，都做得很到位，還精心設計了表演的服裝。「萬事俱備，只欠東風」，那就是音樂。這時，她想起了我，於是她到區實小來和我商量，校長也很支持。

經過一番磨合，節目總算有了眉目。排練結束後，她要我去辦公室，給了我一個紅包說：「這是領導的決定，是付給你的車馬費。」我很奇怪：「我是走過來的，沒有車也沒有馬。而且能和妳合作，也是我求之不得的好事，何需車馬費呀。」她誠懇地說：「這是你應得的報酬，是你的勞動所得，雖然數目不大，但對你家來說也不無小補。」

後來，「少年之家」假蘇州市一個最大的舞台「蘇州開明大劇院」，舉辦了一個大型的文藝匯演，首次演出了芭蕾舞「四小天鵝」，讓蘇州人第一次看到了由蘇州孩子們表演的芭蕾舞，獲得一致好評。仲澤慶及時地把我推薦給領導，他們也有此意，所以不久我就調到了「少年之家」。從此，我們不僅僅是同學，還成了同事。

仲澤慶的男朋友錢拙，在蘇州市一中擔任物理教師，還是中國最著名的國學大師錢穆的長子。他們兩人門戶相當，郎才女貌，很快就喜結連理。一年後生下了一個男孩，取名錢松。

我以前也曾跟著人家把錢穆叫「錢穆之」，仲澤慶聽了十分生氣，背地裡狠狠地批評我了。她說：「人家粗心大意，把書上那句『錢穆之流的專家學者……』自以為是地讀成了『錢穆之』流了。這是對名人的不敬，對大師的不敬，要引以為戒。」她真是我的諍友。她的警告為我在以後的政治運動中，避免了不少麻煩。

➤➤➤人生的知己（下）