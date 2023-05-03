回老家的時候，看見老五叔坐在門前馬路邊，望著對面高山梯田。梯田裡有兩台小型拖拉機冒著黑煙在犁田，那兒的梯田，老五叔犁過幾十年。

老五叔年輕時候，犁的田又深又平，又綿又黏，蓄水好，產量高。梯田缺水，老五叔犁梯田專選大雨天氣，最好是暴雨 天，他從頂上往下犁，雨越大犁得越省力。人和牛勤快，雨中犁一天，抵得上天晴犁兩天，所以村裡人都願意讓老五叔犁田。

在我記憶裡，總有老五叔趕著水牛在雨中犁田的樣子：戴一頂竹篾斗笠，披棕櫚蓑衣，手拿一支長長的竹椏，打著赤腳，高挽的褲腳，沾滿了田泥。老五叔有時叼一支香菸，火星 在大雨的斗笠下明明滅滅，就像他憨厚的笑容。

老五叔養的牛總是肥肥壯壯，脖頸掛一個牛鈴，叮噹叮噹。雨聲、水聲、牛鈴聲、吆喝聲，聲聲入耳，田裡就像在演奏一首清脆舒緩的曲子。

收工回村，老五叔和他的水牛，一前一後走在石板路上，三五隻白花花的牛背鷺圍著老牛翩翩飛舞。青石板噠噠的牛蹄聲夾雜著清脆的牛鈴聲，土狗和雞鴨聽了都變得安靜下來。許多個春天的清晨，我還沒起床，悠悠的牛鈴聲就離開村子，消失在梯田上。

偶爾有一些城裡來的人，揹著長長的照相機，瞄準老五叔和他的水牛拍個不停。伴隨牛鈴聲，他們拍老五叔牽水牛行走在村口石橋上，行走在晨曦陽光下的水口林裡。老五叔心裡慌張，不知所措，心想牛有什麼好拍的。城裡人就說：拍牛也拍你。畫面太美了，是遺失的傳統田園風光。

有天晚歸，老五叔看見那個城裡來的人，居然在村口等了他一天，就為了拍他傍晚牽著水牛回村。

我們在山路上聽見牛鈴聲，知道樹林裡是老五叔和他的水牛過來了，趕緊讓道。水牛喘息著，渾圓粗壯的身軀幾乎占滿了狹窄的山路，牛鈴聲一點點迎面而來，然後慢慢揚長而去，像一隻喜鵲歌唱著慢慢飛過。有人害怕水牛，老五叔每次遇到對面有人經過，狹路相逢時，他就拉住牛繩定在那兒，讓人們先過。

自從我離開村子，夜晚思念家鄉的時候，耳畔總是浮現老五叔牽水牛在村口的畫面，風中飄揚著清脆的牛鈴聲。

今天，看見白髮蒼蒼的老五叔默默望著對面的梯田，我心裡莫名生出一絲惆悵。是惆悵老五叔老了，還是惆悵那消失的牛鈴聲？也許兼而有之吧。我想，老五叔心裡也有熟悉又親切的牛鈴聲在迴盪。