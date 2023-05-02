半世紀後的線上對話（下）

第二天午後，郭慶鼎又打來電話，我們又是說不盡的話題。我們回憶起高中當年被批判的事。

他因為在政治課討論時，說家鄉合作化後田地減產、農民吃不飽，而成為罪錯。他因此高考 時沒敢填報清華，並在文革時高中檔案被翻出，舊帳新算，又被批判又被群眾專政，後又下放回農村家鄉走五七道路，在公社中學校辦工廠勞動；而他的同鄉既是初中和高中的同學，時任校長，對他卻形同陌路，冷眼對之。但他用其所學為鄉親們修裝小廣播，頗受鄉民的歡迎和愛戴，是他那時唯一的溫暖。

獲得老同學這寶貴信息之時，我正住在哈密爾頓，緊靠美國，離郭慶鼎的住地很近，駕車幾小時即到。遺憾的是，正值疫情 肆虐，難以相見，真乃是「海外存知己，毗鄰若天涯」。但幸得現代媒體之惠，我們在微信 上見面了，雖是虛擬的，不能把手言歡，但亦是聊勝於無。只是面對微信中的影像，很驚訝於彼此的變化之大，就像換了一個人，迎面亦難相識。

我們的通話頻繁，一、兩天或三、四天就要通一次話。我們倆都十分珍貴這半個世紀後得來的線上對話，不能再失去。

兩個多月後，我們讓線上的通話開始有了適宜的節奏，亦為了不受其他電話的干擾，我們約定，每月一日和十五日這兩個日子，定時通話，至今已經持續兩年多。每當臨近通話的月初或月半，我們都有一種節日來臨的期待，不妨說是我們在異國晚年生活的小確幸。

我們每次線上對話，都有談不完的話題，文化、哲學、宗教、科技、時政、中外古今、海闊天空，無所不談。我們忽然感到，這睽違半個多世紀的北美線上對話，頗似當年高中操場的繞圈對話；其實它正是當年對話的延續，只是在空間上繞了半個地球大的圈，在時間上亦繞過半個世紀；在內容上有了螺旋般的升進，我們站在近耄耋之年的高峰，一覽眾山小，對世界、對人生，都看得更通達，更睿智。

我們欣然感到，雖然睽違半個多世紀，人生道路又是那樣迥異，但卻殊途而同歸，我們在認知上、精神上一同抵達，思想上越來越一致，感情愈來愈親密。我們的線上通話，是心靈的交流，在這對話中，我們享受著友情的清純、甘甜和溫馨。於異國晚年能有彼此如斯精神和心靈上的陪伴，是我們莫大的榮幸和福祉。

我們期望也相信這線上對話一直繼續下去，因為它對我們是如此寶貴，是晚年生活必要的儀式和不可或缺的內容。

➤➤➤半世紀後的線上對話（上）