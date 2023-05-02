《老照片說故事》記憶上海老城隍廟

上海老城隍廟「九曲橋」湖中心是「湖心亭茶樓」，一面黃色底，紅色大字，「茶」字旗在二層茶樓上空迎風飄揚。

一九九○年十月，我和兒子獲得來美簽證 ，將與在美留學的太太團聚。父親特在上海老城隍廟的上海老飯店舉行家宴，為我和兒子餞行。那天非常熱鬧，叔父、嬸嬸、大姑媽、岳父岳母都來了，全家人歡聚一堂，品嘗正宗上海本幫菜，暢敘家事，把酒言歡。

三十三年過去，我一直保存這張合影，九○年代，父親、叔父先後駕鶴西去，這張照片竟成了我與兩名長輩的最後一張合影。但當年我與父輩聚餐的情景至今歷歷在目。

上海老飯店是上海老城隍廟「地標建築」，一到老城隍廟，首先跳入眼簾的便是上海老飯店的百年建築，古色古香，黑底金字的「上海老飯店」大招牌，閃閃發光，看上去氣派不凡。

上海老飯店原名「榮順館」，一個上海川沙人於清光緒元年（一八七五年）創建，是名副其實的上海老牌餐館。我最喜歡吃老飯店的招牌菜松鼠桂魚，這是我必點的一道菜。桂魚又肥又嫩，又透又細膩，再加之大廚師的「煮魚功夫」，巧妙的廚藝，頓時這條桂魚真叫人胃口大開，口齒留香。

說起上海老城隍廟，上海人幾乎都會有一段美麗回憶。九曲橋是上海老城隍廟著名景點，是來上海旅遊的「核心地帶」，旅遊達人打卡必來之地。彎彎曲曲狹窄的小橋，橋下流水潺潺，噴水灑落在碧綠的荷花葉上，紅鯉魚水中川「游」不息，湖光十色；橋上人頭攢動，「人軋人，軋剎人」。

九曲橋湖中心是湖心亭茶樓，這裡是遊客茗茶談心的理想之地。茶樓裝潢古樸典雅，讓茶客回到舊日時光。這裡有各地名茶，我在上海念中學時，喜歡與老同學跑到這裡喝一杯龍井茶，談天說地，別有一番情趣。

一九八七年十月，英國女王 伊莉莎白來上海訪問時，曾造訪上海老城隍廟，還登上湖心亭茶樓喝茶，觀賞茶藝表演。這一下，茶樓名噪大增，有的旅遊團更打出「英國女王牌」，以吸引更多遊客。

緊挨九曲橋湖邊的「綠波浪餐廳」，做海派上海菜而聞名。一九九八年六月，美國總統柯林頓 和夫人訪問上海，遊覽了上海老城隍廟，就在該餐廳用餐。至今，店裡還掛著柯林頓夫婦在綠波浪餐廳用餐時的照片。

緊靠九曲橋湖另一邊的「南翔饅頭店」也是美食奇觀。南翔饅頭就是我從小愛吃的南翔小籠包，以皮薄肉嫩，外加一口湯汁，到嘴裡入味潤胃，美不可言。

記得念小學時，老師帶我們去上海市郊嘉定的南翔鎮春遊，參觀古鎮、白相（玩）古猗園，「特別節目」就是品嘗南翔鎮的特產南翔小籠饅頭。而現在上海老城隍廟的南翔饅頭店樓上一位難求，樓下外賣大排長龍，延綿不絕。南翔小籠包不僅有肉餡小籠，還有蟹粉小籠，生意天天爆棚，人氣鼎盛。

➤➤➤記憶上海老城隍廟（下）