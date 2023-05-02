一個老友利用周末閒暇，前往台灣新北市鶯歌區的步道 攀爬，並在鶯歌石邊留下一張玉照留念與我分享，這使得遠離我視野好一陣子的鶯歌石，又重新進入了思緒當中。

由網上所查閱訊息得知，「鶯歌」即是「鸚哥」之謂，就是鸚鵡的別稱。記得幼時在名漫畫家陳定國老師所編繪、講述台灣民俗故事的漫畫圖冊中，曾經讀到「鶯歌石」的由來，乃是敘述著明朝末年延平郡王鄭成功，在台南地區擊敗了荷蘭殖民政權光復台灣島之後，親自領軍北進。

當大軍抵達台北盆地的邊緣立寨駐紮時，夜晚時分時有大霧，且常常發現有士兵莫名其妙地失蹤。鄭成功下令將士嚴防，始發現該山區有一隻巨鳥，常於深夜藉夜色起霧巡行狩獵，並趁機叼走了不少鄭成功麾下的戰士。鄭成功聞訊後大怒，命手下拖出「紅夷大炮」瞄準發射，結果一擊中的，瞬時巨鳥轟然墜地，化為巨石匍匐於台北盆地山邊的山腰處，即為今日所見之「鶯歌石」。現今的新北市鶯歌區也因而得名。

當然這則台灣民俗「傳說故事」並不屬實。先說鄭成功在台南接受荷蘭殖民政府投降後，接連獲悉一連串不幸的消息。

首先是父親鄭芝龍和家屬計十一口在北京 被清廷處決，隨後南明小朝廷的末代君主永歷帝朱由榔被叛將吳三桂在雲南絞死；繼而在菲律賓的西班牙殖民政府，為杜絕原籍閩南地區的當地華僑與鄭氏通氣，在菲律賓華人 社區中展開大屠殺。再加上鄭氏嫡長子鄭經與鄭經胞弟乳母有染的消息傳出，讓鄭成功面臨國事家事變故的煎熬，一時急火攻心，僅僅在收復台灣台南地區約五個月後，便以三十七歲英年憂憤而亡，逝於台南。

故在他有生之年，根本來不及執行率兵北上統一全島的宏圖大業。而且巨鳥變巨石的過程根本是無稽之談，純為後人附會美化這座地方文物「鶯歌石」所編出的典故罷了。

至於這座辨識度極高的「鶯歌石」，就坐落於台灣縱貫線鐵路鶯歌火車站東北角不遠處。弟弟和我小時候坐火車南來北往時，多不會錯過觀看這座位在鐵路線北端約莫一百來米山腰上的巨石。巨石頂上長出的小樹和植物，如同「鳥冠」般裝飾著「巨鳥」的頭頂，從適當角度遠眺，真如同一尊昂首的巨鷹，雄踞於山腰之間。

但是直到我大學畢業，自海軍役畢退伍後供職於桃園地區，才首次有機會攀爬步行於鶯歌石邊上的步道，實地親近這座每每在鐵路列車上「神交」的地標。待登上了巨石邊的平台，背山俯瞰大漢溪峽谷，視野極其開闊，可遠眺對岸三峽區「山形似鳶」的鳶山勝景。這山河景致也完整詮釋出淡水河中段的大漢溪，甫自桃園台地沖刷通過了台北盆地周邊合圍的群山，主河道由原來的「V字形」峽谷地形，過渡到平緩開闊河床的形貌。鶯歌石步道實在不愧為大台北地區知名的郊山路線之一。

數年前再次回台乘火車經過鶯歌石時，只見山底處多出了數幢拔高近二十層樓的住宅建築，它們竟然「霸氣地」遮擋了我的視線，我還要從樓與樓的間縫之隙，才隱隱約約地瞥見藏身於後的「老相識」鶯歌石。這種因為政府主管單位規畫不當，草率核准構築高樓，而造成地方文物天際線景觀「不可逆」傷害，著實令我神傷不已。

走筆至此，小時候所見巍然聳立、狀似唯我獨尊的實體鶯歌石，以及陳定國老師畫筆下民族英雄鄭成功所擁有帥氣凜凜的「紅夷大炮」，和軍紀嚴整明鄭大軍的形象，才是在我腦海裡串聯出「鶯歌石」系列的永恆記憶。