半世紀後的線上對話（上）

睽違半個世紀的老同學郭慶鼎，過去一直沒有音信。二○二○年四月五日晚，忽然在瀋陽的侄女打電話到加拿大 ，告訴我一個好消息：她獲知了郭慶鼎的電話號碼。

我喜不自勝，立即用剛得到的電話號碼，撥通國際長途，與國內的老同學通話。沒想到接電話的是郭慶鼎的兒子，說父親出國了，在美國的姊姊家，他不知姊姊家的電話，待他查詢後，約定明日此時電話告知我。

由於興奮，難以入睡，往事浮想聯翩。

郭慶鼎是我高中同學，也是那時我最要好的朋友。他是班裡數理與文史皆優的學生，我們很談得來。當我們同被批判並受到團籍處分後，原來關係很好的同學都與我們疏遠了，唯恐被沾上污點。同病相憐，我倆相處得更親密也更知心。

還記得那時晚飯後、晚自習前，在朦朧暮色中，我們常常在西側廣大的運動場繞圈相談。文學、歷史、名人、軼事、理想、前途、上下古今、海闊天空，無所不談。我們一圈一圈繞著運動場遛著圈，似乎有談不完的話，那是一段美好難忘的時光。畢業離校前，相互惜別留言，他還送我一套「一千零一夜」精裝書，並在扉頁寫下一首贈別詩，那首詩我一直記得。

郭慶鼎考進哈工大物理系，文革前大學畢業。高中離校後，除文革期間我們在瀋陽車站匆匆邂逅，再沒見面。當時在車站他給我寫下一個電話號碼，回來特意夾在「一千零一夜」那本書裡，文革抄家時，同被抄去。此後，我與郭慶鼎同學再未能夠通音信，半個多世紀過去，失聯至今。

二○○六年移民 加國前，到瀋陽看望哥哥，我偶然在一本書封面上看到著者「郭慶鼎」，眼睛一亮；此書原來是侄女當年在瀋陽工業大學讀夜大時的教材。侄女說她從未見過郭慶鼎，但知他是哈工大畢業，我料定這個郭慶鼎一定是我當年的老同學了。得此信息，我如獲至寶。再三囑咐侄女，無論如何也要打聽到我這老同學的準確信息。

到加國不覺又十多年了。「年少喜新朋，老來思舊雨」，隨著年歲增加，又身在異國他鄉，對當年的老同學愈是思念有加。不想今天，侄女的電話卻給我帶來了這個盼望已久的好消息。

第二天，按約定，郭慶鼎的兒子準時打來電話，告我其姊姊在美國的電話。我一撥通美國電話，即刻就聽到老同學的回應：「我是郭慶鼎！」聞聲我幾要下淚：這是睽違半個世紀的老同學聲音。

我按捺自己的激動，不覺對著電話就朗聲念出他當年贈我的詩句：「風吹雲斷天空藍，君今別我何時還。雖是攀折柳條多，不盡知心莫逆言。」此四句詩使我們這久別的通話更加熱烈起來。我們相互傾訴，萬千話語，猶湧泉般，說也說不完，止也止不住。

我們相互談及半個多世紀的滄桑經歷，坎坷人生，酸甜苦辣，悲歡離合。當年我們都是青衫年少、青蔥歲月，而今已近耄耋之年，垂垂老矣，不能不感慨之。

我頗為老同學高興和自豪。他七○年代初即到瀋陽工大，從事自動化和電力電子專業教學與科研，九三年晉為教授，曾承擔兩項國家攻關項目，撰寫並出版學術專著五、六本之多，在全國頗有影響，享受國務院 特殊津貼。他的兩女一子皆學業有成，大女兒大女婿皆北大畢業。他與老伴都身體健康，晚年生活也很幸福。可說他家成業就，實現了自己的生命價值。

➤➤➤半世紀後的線上對話（下）