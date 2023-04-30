梅雨季節過後，無患子樹成了一個充滿生命的小宇宙，第一批毛毛蟲化蛹成蝶成蛾，白天黑夜都有蝴蝶和飛蛾在小區翩翩起舞。牠們還產下更多的後代，與那些花花綠綠的甲蟲，在樹葉和枝椏間共處一樹。粗糙的樹皮溝壑裡，是螞蟻的後花園，牠們組團在四通八達的渠道來回踱步。

不過，無患子樹也引來了不懷好意的生物，比如洋辣子，還有細腰蜂和螳螂；有一次，我還看見一隻一愣一愣的松鼠。

盛夏酷暑的一個午後，天空電閃雷鳴，我剛把車子停在樹下便傾盆大雨。一陣陣雨幕瀑布似地傾瀉而下，狂風用力搖擺無患子樹，樹身大幅度前後來回傾斜，不時有青葉和小枝丫掉落在車上。我心想，糟了，小宇宙在爆炸，樹上那些弱小的昆蟲肯定會被狂風暴雨 摧殘。一片樹葉顫抖一下，葉的背面翻出一隻螳螂。螳螂緊緊用牠鋸齒狀的腳牢牢勾住葉子，把葉子當避風港，隨著大樹劇烈搖擺。

忽然，一段樹杈斷裂落下，掉在草坪上。螳螂眼疾手快，腳一鬆，離開葉子，在雨幕裡畫著一道弧線，飛到車子前，幾隻腳抓住刮雨器。牠用鉗子般的一隻手臂，在腦袋上擦一下雨滴，想把惱人的水分從眼睛裡擦掉。

不過雨太大，眼睛很快又黏上雨滴。後來，螳螂放棄擦拭眼睛的動作，就那麼靜靜地立在刮雨器上，任憑風吹雨打，一副視風為葉雨為花的泰然。

夏天的雨來得快去得也快。轉瞬間，西天光芒萬丈，金色陽光穿透雲層，籠罩小城。受傷的無患子樹滴答滴答落著水珠，好像在哭泣。懶惰的蜘蛛第一個爬起來，拉著絲線在樹冠一圈圈結新網，就像笨拙地在彈奏風中的琴弦。蝴蝶和飛蛾，用力掰開黏在翅膀上的水珠，圍繞無患子樹翩翩飛舞，查看樹的傷情。

一會兒，無患子樹恢復了乾爽，葉片在夕陽的餘暉裡熠熠發光。蟬忍不住又開始聒噪起來，甲蟲去尋找走失的朋友，螞蟻排成長隊拉幫結派；紡織娘不等夜晚來臨，就開始秀牠優美動聽的歌聲。小杜鵑回來時，在樹上往下一蹲，拉下一堆便便在地上，很快被樹下兩隻屎殼郎揉成一個甜甜圈帶走。風雨之後，無患子樹依然生命旺盛，熙熙攘攘。

十七歲的樹，為這麼多生命撐起一個小宇宙，太厲害了。明年，無患子樹十八歲，「成樹」了，將會有更多生命因牠的保護而自由、快樂、健康地成長。我是不是也能為別人做點什麼呢？

➤➤➤十七歲的樹（上）