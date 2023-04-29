《說說故鄉情》再回理奇蒙

維州美術館的雕塑公園。

離開理奇蒙（Richmond）已二十多年了，我們的孩子曾在那裡度過快樂的六年時光。我不知道他們是否把那兒當做自己的第二故鄉，但是我非常感謝能在搬離東部二十七年後，偶然的機會下能回到維吉尼亞州 。

大女兒一年前隨夫婿搬到北維州 ，今年初春我去探訪，除了帶去自做的香腸臘肉、幾幅畫作，主要想看看他們的新居環境。因為氣象預報間或下雨，所以也沒期望出遊。

周六上午，女婿說要開車去理奇蒙吃早午餐，一家很有名的猶太人餐廳Perly's。一路沿I-95公路，不知不覺就到了市中心。女兒下車訂了位，回來說約需四十五分鐘，女婿繞了一圈回來，剛好路邊有空位，我們就在車上等候。

這時他們看見一輛車並排臨時停靠，一個人下來進店裡取外賣，從車型車牌照認出是一個友人。就有這麼巧，都從DC南下外出的。用完午餐，我們又略在SVB Rosa糕餅店停留一下，聽說是土耳其人開的。我隨口問了一句：「美術館 離這裡遠嗎？」女婿查了一下說十分鐘車程而已，不需門票但要付停車費，我說這好辦。

記得很久以前，大學城待膩了，有時候想出外走走，往東開車一小時，就到了理奇蒙最左邊的購物中心Regency Mall，帶兩個小孩進去逛街吃披薩就很滿意。後來聽說有越南人開的亞洲雜貨店，我們就更有理由去理奇蒙了，也帶孩子參觀美術館和科學館。搬來加州時，我還記得帶來一張維州美術館海報，後來又搬了幾次家就不知去向了。

讓我驚奇的，從停車場走出來，發現左邊有另一間歷史和文化博物館，中間還有一獨棟建築物Robinson House，前有告示牌細說當年，怎麼當年一點印象都沒有？尚未進入大門，後面的Robins雕塑公園吸引眾人眼神，一幅好大的白色臉孔塑像，非常雪白的白色，靜靜地看著你我眾生相。

穿過寬敞明亮的大廳，上了二樓，一間間的展示廳，標示不同的地區、年代等藝術作品。記憶裡的金殼蛋Faberge，是蘇俄以外最大的公共收藏，仍然綻放金光閃閃；莫內的巨型睡蓮畫作，令人眼睛一亮。

館內許多珍寶，如歐洲和英國馬匹，都是Mellon家族的捐贈，美國藝術品來自McGlothlin，法國現代藝術來自Lewis收藏……，普通市民才有機會看到這些珍貴的藝術品，除了感激還有感動。因為有了這些藝術留傳，人類的創作生活一直延續，激起更大的創作靈感。

在禮品店裡，遇見了先前在餐廳外取貨的朋友，也帶著孩子來這裡，長周末出外走走。好一個偶遇不如巧遇，世界真小。

車子駛出馬路，路邊旗幟飄揚，看到科學館的指標，回憶當年的足跡，當年上小學的兒子至今仍然記得曾經。是的，我將再來，期待和成年的子女重溫舊夢。