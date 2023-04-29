母親是廣東順德人，高中畢業後到廣西工作，認識了父親，兩人相愛結婚。父親服務於空軍通信聯隊，他們在南京生下長姊。後來追隨國軍渡海到台灣，落腳南台灣岡山空軍眷村，陸續又生下我和兩個弟弟、一個妹妹，成了七口之家。

那個年代生活艱難，經濟拮据，父親微薄的薪水總是捉襟見肘，入不敷出。但是母親辛勞持家，任勞任怨，面對生活中的各種挑戰，都在父親母親的努力與帶領之下，迎刃而解，一一克服。撫養五個小孩長大成人，真不簡單。

當年沒有洗衣機、烘乾機，母親的雙手就是洗衣機。那時每天都有一大堆的衣服等著她清洗，洗好了，一件件曬在後院，日落時再一件件收回來。直到我們家有了一台洗衣機，母親才從手搓洗衣板的苦難中解放。

當年也沒有冰箱，每天都要拎著菜籃去買菜；沒有瓦斯爐，要用煤球生火做飯做菜。後來家裡添加了冰箱，是第一個很重要的家用電器產品。當時的眷村限制用水，每天只有四、五小時的自來水，如此困難的條件之下，母親總是做出美味可口的飯菜；她為我們準備的香噴噴便當，是我們枯燥的學習時光中一大享受。

我們五個孩子陸續大學畢業，有的留在台灣，有的來美深造，我們的窩從岡山遷移到了台北。父親母親古道熱腸，常常熱心招待從岡山上台北的鄉親們，總是展開雙手歡迎他們，讓這些岡山遊子們感到賓至如歸。

父母在七○年代來到美國，然後住進老人公寓。母親熱中參加許多活動，例如唱歌、跳舞、打乒乓球，結識了一些好朋友。她健康獨立，樂觀開朗，經常呼朋引伴到她的老人公寓吃飯打麻將；她不厭其煩地做酒釀、包餛飩、做蘿蔔糕和蒜烤花生、醃臘肉……，拿手好菜不勝枚舉。她毫不吝嗇地把辛苦做的「愛心食物」分贈親朋好友，聽到人家誇她的食物好吃，她露出心滿意足的笑容，做得更起勁、更勤快了。

母親喜歡做手工勞作，做一些水晶項鏈、耳環之類的飾品，我們穿戴著她的成品，她露出欣賞驕傲的神情。她製作美麗的洋娃娃，給每個娃娃都精心打扮，設計了華麗的禮服，配上相應的珠寶，從頭到腳都講究；花俏的冠狀頭飾、亮晶晶的耳環、配套的項鏈手鐲，還有腳上蹬的高跟鞋都璀燦亮麗，一點不含糊，一個個都是活靈活現的美女。她的手工藝品，都成了兒孫輩美麗的紀念品和溫馨的回憶。

五年前，在妹妹弟弟以及孫輩的護駕陪同之下，母親以九十多歲的高齡，從西岸加州 坐長途飛機到東岸來我這裡過節，我喜出望外。我們熱熱鬧鬧地一起慶祝聖誕節 和新年，安排她坐在汽車裡，去觀賞紐約街頭琳瑯滿目、美不勝收的聖誕花燈秀。她直呼太冷，毫無興趣。我提議帶她去附近的雕塑 公園玩，她也絲毫不為所動。

母親只喜歡坐在有溫暖和煦陽光的客廳裡，全神貫注地閱讀她的精神食糧「世界日報」，也童心未泯喜歡我家浴室的按摩浴缸，笑呵呵地說這種洗澡真是個樂趣。那時我體會到，外界的玩樂刺激，比不上在家中兒孫圍繞、享受全家福的安逸舒服又自在，更開心。

母親是虔誠的基督徒，定時去教會，教會生活豐富了她的生命，她愛教會愛教友，慷慨大度，熱心助人，是基督徒的好典範。

十一年前，父親去世，母親堅強勇敢地往前走。後來漸漸身體不如從前硬朗，生活不再活躍，加上幾次的摔跤，健康情形每況愈下。

難得的是，母親的頭腦始終聰明敏捷，思路清晰，但是敵不過肉體器官的衰竭，終於油盡燈枯，走到生命的盡頭，於今年年初與世長辭，享年九十八歲。我們萬般不捨，但是她如今卸下世間的勞苦病痛，祝福母親一路好走，和父親在天國相會。