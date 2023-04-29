那年秋天，我搬到城東居住。小區停車位邊綠化帶上有棵樹，狹長的樹葉正黃著，每天都有三三兩兩的葉片掉落在車頂，顏色純粹而乾淨。我不認識樹，同事安迪認得，說它是一棵普通的無患子樹。無患子，無疾無患，與子平安，多好聽的名字。時值疫情 突起，心裡喜歡上了這個樹，默默將它當成能帶來平安無恙的天使 。「別看它高大，其實才三、四十樹齡，相當於人類十七歲的少年。」安迪說。

第二年春夏之交，無患子樹開滿了漂亮的青黃色小花，密密麻麻，吸引數不清的蜜蜂來採蜜，整個花期嗡嗡聲不絕於耳。我每天都要在車窗玻璃縫隙裡清理這些細碎的花朵和累趴下的蜜蜂，並時不時抬頭仰望，不知花開花落何時了。

有時候，在密密麻麻的青葉間，會發現許多昆蟲，牠們躲在葉子的背面，角度不同，昆蟲認為最安全隱蔽的地方，我卻一覽無遺。這些昆蟲有的大快朵頤啃食嫩葉；有的展示獨門絕技倒掛金鉤；有的沿枝幹東張西望悠閒散步；還有的一動不動修心養性。

樹幹上有一個透明的蟬蛻，還有一隻虎頭綠蜻蜓懸掛在葉子的背面。這隻虎頭綠蜻蜓我經常在黃昏遇見，大個頭，黃紋身，威風凜凜，像一台武裝直升機。白天，虎頭綠蜻蜓沉浸在半眠半醒中，偶爾下意識地用一隻手（也許是腳）抹一下虎視眈眈的大眼睛；到了黃昏牠就精神抖擻起來，好像整個小區都是牠的。除此之外，我還發現有一些毛毛蟲，黑呼呼的，如果不小心碰到牠會皮膚過敏，奇癢難耐，讓人敬而遠之。

盛夏時節，無患子樹變得越來越熱鬧。經常有兩、三隻蟬在樹裡爭相聒噪，比誰的嗓門大。並不是誰都能容忍蟬的吵鬧，有一天來了一隻灰白色的鳥，可能是小杜鵑；牠一來，蟬只能勒住自己的喉嚨，聽小杜鵑的歌聲，畢竟誰都不想成為小杜鵑新鮮可口的雞米花。好在小杜鵑野心大，牠並不滿足於無患子樹，也不滿足於小區的綠化帶，經常朝九出門晚五回來。牠回來後蟬聲就像斷弦的琴，戛然而止。

小杜鵑看上無患子樹的高門大屋，晚上棲息在樹裡，每天拉下白色便便，擅自改變我車子的外觀。後來，樹上來了一隻胖嘟嘟的蜘蛛。不清楚蜘蛛是從哪來的，問題是來了後就不走了。蜘蛛網經常被飛蛾和蜜蜂撞得漏洞百出，蜘蛛若無其事，懶得修補，勤於睡覺。我說牠是姜太公釣魚 ，網的象徵意義大於實際用處。

➤➤➤敲敲門，你在不在？（下）