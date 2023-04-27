一九五九年我在新加坡 教書，接觸到當地各階層的華人 ，尤其是那些來自或祖籍中國福建的華裔 ，大家都能用華語互動，我的閩南語也不錯，交流起來倍感親切。

那時新加坡尚未獨立，印尼發生大規模的排華運動，又被馬來西亞踢出政府，在這樣壓抑的情況下，使得大家更關心發生在中國大陸的大小事件，希望有個富裕強盛的祖國作為他們精神上的後盾。但那時發生在中國大陸翻天覆地的奇狀怪事，讓海外華人既氣又恨，更無可奈何。

一九五七年前後，中國政府實施了大躍進人民公社制度，加深了當時正在發生的大饑荒帶給全國人民的災難和痛苦。由於農產品欠收，大家遷怒於麻雀，認為這些小鳥們偷吃了他們的糧食，於是發生了大規模的打麻雀運動。

先是用彈弓射殺，當然收效有限。跟著由人民公社組織，輪班由百姓敲鑼打鼓驅趕停在樹枝上的麻雀，使牠們得不到休息。日以繼夜的騷擾，確實收到趕殺麻雀的效果，成千上萬的小鳥們不停地飛來飛去，精疲力盡後墮地而死，人們還可食用雀肉補充伙食。

不幸的是，雖然麻雀給趕盡殺絕，第二年蠶絲卻大幅度減產。研究後發現，原因是桑葉大規模消失。麻雀被消滅，吃桑葉的害蟲大量增加，吃掉了桑葉，何來蠶絲？沒有蠶絲，何來絲綢？絲綢在那時是中國的最大外匯來源。大規模撲殺麻雀運動便戛然而止，一個沒有給予充分思考研究的大規模運動，帶來意想不到的嚴重後果。

趕英超美是那個時代的政治正確，也是當時中國政府的雄心壯志，迅速工業化便是中國政府的政策，鋼鐵增產更是工業化的重中之重。土法煉鋼便響徹雲霄地推廣起來，每個人民公社都有增產指標，於是各地公社都風起雲湧地築起高爐。沒有礦砂的公社，便要求每戶社員將家中的鐵器拿出來，鐵鍋、鍋鏟……都進入高爐，稻草木材作為燃料。

後來所有的鐵器都用盡，為了完成指標，又強迫社員拿出非鐵的其他金屬物品，甚至從牆壁中挖出鐵釘。煉出來的是各種金屬的混合品，既非鋼又非鐵，更不是任何一種純金屬，派不上任何用場。土法煉鋼的政策便只好停止，這種盲目衝動的大規模運動，帶給國家社會和人民是更多的麻煩和痛苦。

這些不幸消息慢慢傳到南洋各地，許多華僑收到僑鄉親朋的求援信，能做的便是郵寄物品和現金匯款。但僑鄉親友來信卻不希望匯款，因為現金無用，普遍性的物資匱乏，有錢買不到東西。他們只希望收到日常生活的必需品，像食油、麵粉及廚房用具等。

於是一項新興的行業誕生了，那就是「標準郵包」。每個郵包有四樣物品，可以在眾多物品中任選四種：食油、麵粉、飯鍋、菜鍋、菜刀、菜鏟，甚至內外衣物等，可買一個或多個郵包，並可在各地郵局和郵車下單訂購，交由郵包商選貨打包郵寄。這是一項便民而迅速有效的新行業，在一九六一年我離開新加坡時還很流行。

中國在改革開放以後，放棄了大躍進人民公社的損國害民政策，人民開始有較為安定富足的生活。標準郵包正是那時「苛政猛於虎」的寫照。