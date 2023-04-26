懷念那親親的河（下）

魚兒的快樂讓我們這些放牛娃再也把持不住了，紛紛脫掉衣服，赤條條地撲進河裡，扎幾個猛子，放幾個「天排」（仰泳），追逐飛出水面像一道閃電畫過的梭子魚。魚兒也好像喜歡和我們遊戲，有的從我們頭頂飛過，有的從我們脊背滑過，有的掉落在我們露出水面的肚皮上，蹦跳幾下，溜進水裡，狡猾得讓你永遠抓不住牠，又讓你永遠充滿歡笑。

可是，到了我讀初中的一天下午，我正在河岸的洞穴裡掏螃蟹，河彎的深潭裡突然傳來一聲巨響。我抬頭一望，有人說他們用自製的炸彈炸魚，這是這條河裡有史以來第一次。

我跑去一看，碧綠的深潭裡翻滾著濁浪，草魚、鯉魚、青魚炸翻一片，肚白朝天，直挺挺左衝右突，人們揮舞著撈網，拚命地爭搶。這一回，他們一個炸彈就炸死了幾百斤魚。從此，這條河裡時時傳來沉悶的爆炸聲，有時在深夜，有時在清晨，有時在正午。

後來，河裡只有炸彈響，已看不見魚翻白了。

一個朝霧朦朦的清晨，我去給河邊那丘稻子正揚花灌漿的稻田放水。走到河邊一看，滿河裡都是人，個個彎著腰在撿拾死魚死蝦。原來有「聰明人」在上游撒放了劇毒農藥，一河的魚蝦都死光光了，河兩岸的村民正在分享這毒魚的盛宴。於是乎，放農藥毒魚似乎又成了一種時尚 ，你放罷來我登場。

後來城鎮化步伐加快，城市裡到處是塔吊，一座座樓房拔地而起；農村打工者的袋子膨脹起來，一座座舊房推倒重建。挖沙船開進了河裡，傳送帶搭上了河岸，河道裡機聲隆隆，濁浪滾滾。不幾年，河面上只見堆堆亂石和滿目的水窟窿，像一個個臭水塘。

我在外地討生活已有多年，但年年都要回來看父母，雖然知道河裡已不能再游泳 了，但總忍不住到河邊去坐坐。面對沒有魚躍、沒有清波、沒有水草、沒有孩童嬉鬧的死河，獨自品嘗無限的傷感。

有時，我站起身，面對西沉的斜陽，輕輕探問我心中最親的這條河，「您，還能再活過來嗎？」

➤➤➤懷念那親親的河（上）