《老物件情懷》魔術杯墊

奇葩的骨董杯墊。

印象中，帶有「魔術」字樣的產品，似乎多少會受魔法加持的樣子。細想能夠大賣熱銷、廣受歡迎的還真不少，例如：魔術胸罩、魔術內衣、魔術貼、魔術方塊……。有沒有聽說過魔術杯墊？沒有吧！我也是十幾年前才無意發現這玩意兒，顯然它在當年並未一炮而紅。

二○一二年，我在東灣奧克蘭 唐人街一家據說已經開了快五十年的蔬果雜貨店裡，看到了這些非常奇葩的骨董杯墊。這家店有四分之一的空間，擺放了中國進口的瓷器雕像和裝飾用的小玩意兒，聽老闆說，那些貨自他父母那一代盤下這家店的時候就在了，賣到現在還有一堆。

包裝盒上標明了「Magic Coaster」，不管是把英語「Magic」解讀作「魔術」還是「神奇」，這套杯墊實際並非魔術道具，也不具備「魔術效果」，不過讓我瞧著挺逗樂。就連標價也很神奇，一點九九元一個，據說二十年前調整成了這個價格甩賣仍賣不完。

我喜歡蒐藏一些怪怪的設計，這套從日本 製造進口美國的骨董杯墊，簡直夠格參加「日本無用物發明大賽」，以二○二三年代的眼光來看，極具多此一舉的幽默感。

不難發現，這杯墊所謂「神奇」之處，是指當你將杯子擺放在杯墊正中央，周邊像是花瓣的「羽翼」就會向內靠攏豎起，如同圍籬般，把杯子圍一圈。當提起杯子，杯墊又會恢復到像是一朵花的狀態。

大概很難想像，這個現今任哪個成年人看了都會覺得土到掉渣、類似於「嬰兒玩具」的「機關」，竟然大費周章地去遞交了專利申請，而且還是兩個日本專利申請「待定中」，盒子與產品背面都標上了提交申請的號碼，並且註明了美國也在專利申請待定中。

不同於已獲專利的產品，「專利申請待定中」（PAT.PEND） 並不具備和專利權一樣的權利。顯然杯墊的運作原理在那個時代被設計師和製造商視作罕見，而如此慎重強調「專利權待定」，絕對有恫嚇同行甭想抄襲的意思。

值得一提的，是杯墊所採用的材料，名叫「賽璐珞」（Celluloid） 的象牙白塑膠，是歷史上最早的塑料，發明於一八五六年，它是很多「塑料骨董」斷定其年代的憑據。賽璐珞在日本也是到了一九○八年才成立專門的國產公司來生產，至一戰期間成熟活躍。

這種「古塑膠」由於穩定性差，還有易燃以及長期積熱不散可引發自燃的缺點，逐漸被後來改良過的安全塑膠所取代，而且賽璐珞也已被歐盟 禁止用於製造玩具。

賽璐珞的問世，到了十九世紀已在美國普遍風行，更曾用來替代象牙，作為珠寶、樂器與台球等材料，被稱為「假象牙」。因此這樣的杯墊，加上「豪車」圖案設計，應該在當時屬於「高端產品」。

特地去搜索了印在杯墊上的這四台老爺車，都曾經是最拉風、耳熟能詳的車款。其中一九一三年的Mercer J系列三十五型賽車，普遍被骨董車迷譽為史上第一輛「跑車」，據說最高速度可以飆到每小時六十五英里，就算今天開上美國高速公路，也一樣帥到不行。