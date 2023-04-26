一九八六年五月初，我與愛人開始了「旅遊結婚」的行程。

第一站，從「古南嶽」天柱山麓出發，到長江以北的安慶市乘坐大輪，在嘰嘰喳喳、光線昏暗的艙內睡了一覺後，第二天順流而下到達南京。由於愛人的舅舅在南京，我們的旅程和在新街口著名的照相館拍結婚照，都十分順利。

四天後，搭乘小遊輪通過聞名的京杭大運河，到了蘇州，接著又向杭州奔去。從杭州乘火車到上海後，我們盤點了隨身攜帶的錢。由於囊中羞澀，去北京 是不可能的了。

想到領取結婚證以後，親朋好友送了不少錢。可那年代同事賀喜送的分子錢，每個人都是人民幣五角，只有非常好的朋友才送五元，送十元以上的大都是父母等至親。與此同時，那時也不會請大家去飯店喝喜酒，一般回禮，都是每人十支香菸加十幾粒糖果。我們算是大方的，每份回禮還加上了一條成人用的花手帕。

一個晚上，將包括父母送的錢一起放在圓桌上，數了幾遍，總共只有一千零幾角。我與愛人糾結地想著，是傾囊買一台小彩電呢，還是外出走一趟？最後，我們形成共識：彩電遲早買得起，而去大城市旅遊卻不是隨便想走就走的。不管怎麼說，「旅遊結婚」在當時還算挺新鮮、時髦的。

南京火車達到上海已是晚上十時左右。車停下，乘客像潮水般往車的幾個方向湧動，十幾分鐘後，站前的人就稀少了。剛開始，舉牌接站的黑壓壓一片，最後只剩兩三個。

我與愛人來自皖西南梅城鎮，典型窮鄉僻壤的人。第一次到大城市上海，我們兩眼一抹黑，分不清東南西北，什麼也不知道。看著來來往往的男女老少，我們一個也不相識，覺得腳底下像踩棉花，心裡忐忑不安。

這時來了個舉牌接客的小伙子，他一米八十左右，戴著副近視眼鏡，一身西服筆挺。他帶著普通話加「阿拉」腔問道：「二位，你們是等接客的，還是住宿的？」我老老實實回答說：「我們找住宿的。」

小伙子熟知這裡的情況，馬上微笑說：「前面的公共汽車 ，還有最後一班。如果相信我，我帶你們去一個不錯的客棧。」說著，他指著長牌子上的線路圖說：「就在這門口上車，坐幾站就到了，公共汽車票，我免費替二位買。」

看小伙子的樣子，大大方方、乾乾淨淨，不像是個齷齪的騙子。而坐了幾個小時火車，我們饑腸轆轆，人又疲乏，尤其是愛人，軟綿綿的恨不得席地而坐。我與愛人商量了片刻，決定聽他的。

公共汽車來了，我們稀里胡塗上了車。剛上去，一眼的新鮮，兩邊高樓大廈、霓虹燈閃爍，我心裡想，這大都市與小縣城就是不一樣。車開車停、人下人上，漸漸的，人越來越少，兩旁樓層越來越矮，甚至不如咱山區小縣城。我有點擔心，問小伙子說：「還有多少路？」他說：「快了，還有幾站。」我大概記得，這停車上車，至少有十幾次。

正想著，公交車司機說道：「終點站到了，請大家下車。」剛走下車，裡面立馬漆黑一團，車朝另一個方向開走了。跟著小伙子走，發現四周只有稀稀落落的電燈，兩邊全是水稻田。

到了一個寫有「客棧」門牌的小二樓，我們走進去了。一個大媽模樣的人，要我們交住店費，當時交了幾元忘了。在那樣的環境下，還有誰自討沒趣還價呢。我們被帶到一個小閣樓，這所謂的閣樓，明顯是加蓋的，裡面僅僅只是一張床，床上放有兩床薄被和小長枕頭。看來，是專門為我們這樣的遊客準備的。記得上木梯時，聽到兩邊隔著木板有人說話、有人低聲嘆氣。

我們在閣樓床上，四周打量了片刻，將值錢的小包放枕頭下。太累了，也不想吃晚飯了。被子一蓋，很快就進入夢鄉。

翌日早晨起床，也不管刷牙洗臉，我們快步走出閣樓。定睛一看，這裡原來是郊區的一個生產隊。閣樓人還算有經濟頭腦，這兒距離公車站不到五百米，「造」一個閣樓客棧，接待外鄉不明就裡的乘客，收人應該比較可觀。

我們走到昨夜下車的對面公交站，找到火車站的位置，公交車一到就上去了。到站後，趕緊買了油條豆漿將肚子餵飽，接著買好返程的火車票。然後，買了一張地圖，心想不能再傻里吧唧聽信「引導」忽悠。都準備好了，我拉著愛人的手，齊擺擺走在上海街道上開始「巡視」了。