懷念那親親的河（上）

有一條河叫蓼水河，名氣不大，卻是我最親的一條河。她發源於雪峰山腹地的七坡山，一路歡唱，經武陽、李熙橋、紅岩、花園，來到了我的家鄉，在家門前高聳的臥虎山腳下繞了一個大彎，留下神祕莫測的深潭，便向東投入了資江的懷抱。

我們家在村口，與河只相隔幾畝稻田，站在屋前的禾場上，抬頭就能看到波光粼粼的河面。小時候父母都很忙，出完集體工，父親就要侍弄菜園，施肥澆水，母親總是風風火火地跑著回家洗衣做飯，哪有工夫顧及細伢子的事。姊姊最喜歡牽著我的小手，到河邊的沙灘和草地上玩。

每次去河邊，總能收穫滿心的歡喜。看著溶溶的河水清澈見底，斑斕的鵝卵石變幻著光影，油油的水草在碧波裡招手，心總禁不住她的撩動，情不自禁地走到水邊，掬一捧清亮亮的河水拋向空中，看水滴灑進遠處的河面，濺起點點細細的水花，好像自己小小的心蹦進了水裡，變成了無數條歡快的小魚。

有時身子趴在沙灘上，兩手撐著滑溜溜的鵝卵石，把臉貼近水面，讓微微閃動的水波滑過面頰，滑過睫毛，任調皮的漣漪縱情撫摸，我們愜意地領受她無比的親切與溫柔。

等我們長大一點，會放牛了，最喜歡把牛牽到河岸邊，牛沿岸埋頭吃草，我們就坐在草地上，看河道中央張著白帆的烏篷船來來往往。下行船滿載著山貨和牛羊，翩然飛去，只留下山羊的咩咩聲和牛群的哞哞聲在江面上回蕩。上行船裝滿著各色百貨和南雜食品，船工用力地撐著船篙，掌控著方向，河岸上縴夫揹著縴繩，喊著號子，一步一蹬地向上弓行。

有時裝的貨物實在太重，看到岸上的行人，喊句兄弟，請他們行個方便，幫上一程。等到沖上急灘，船主向兄弟們拋根紙菸表示感謝，雙雙拱拱手互致敬意。

傍晚時分，金黃的夕輝籠罩江面，滿眼浮光躍金，暮靄氤氳。魚兒好像要欣賞這醉人的美景，紛紛躍出水面，在金色的霞光裡飛行，畫出一道道鱗光閃閃的弧線。寬闊的江面瞬間成了魚兒們縱情狂歡的舞台，為夕陽下的蓼水河頻添了幾分靈動與生機，讓人心醉神迷。

➤➤➤懷念那親親的河（下）