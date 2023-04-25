抗戰勝利後，父親曾一度在濰縣以代理中央日報，維持一家四口的生活；解放後沒有了職業，便在曾當過雜牌隊伍「軍需」的族侄所開花生油代理店幫工。

解放後，政府號召給國民黨 幹過事的人，都要到派出所登記，父親膽小怕事，認為代理過中央日報、農民日報、救國日報，都是給國民黨辦的事；這些經歷要不要去派出所登記，他非常糾結。

母親對他說：「咱又沒做壞事，這點事還用去登記嗎？」父親不這麼想，「還是去說說好」。他悄悄去了派出所，民警問他來幹嘛的？他如此這般一說，那位民警一聽，笑著說道：「你不在必須登記的範圍，甭來。回家去吧！」

當時社會尚不夠穩定，人們對新政權還很陌生。到處找不到一家四口可以餬口的事做，父親忽然想起了要去淄博，那裡有在礦上時結識的一些哥們，找任何一份工作都餓不著。

到了博山後，他才感到了世態炎涼。以前的朋友大都成了陌生的路人，只有一、兩人見了面，還問長問短。其中一名曾叫我父親「二叔」的李姓老人，給我們找了間閒房暫且安身，並很快在火車站給父親找了個「押車」的差使，從博山往青島運煤，每次一、二十個車皮。

父親就在這露天車箱的煤炭上，白黑奔波。父親每次從青島返回，都會給我們帶來厚厚的鍋餅和新鮮的偏口魚，闔家人共享這美食大餐，卻體會不到父親路途勞頓、日曬雨淋的艱辛。

後來一名曾和父親「拜把子」的翟先生，見父親幹押車太勞累，便提議兩人合夥開個飯店維生。父親同意後，兩人就在市場上占了一個攤位，專賣牛肉包子。生意還算不錯，每天能賣出兩袋麵粉的包子，利潤也比較可觀，兩個家庭都能得以餬口。

就在包子鋪的買賣正興旺之時，法院的人卻找上門來了，他們不是來吃包子的，而是為追所謂欠款而來。原來父親和翟先生合夥的包子鋪，用的麵粉是勞改工廠生產的；長年來送麵、收款的是一個勞教期滿人員，日清月結，從不欠他一分錢，但他收款後從未給過收據。

父親曾問他要過，他說：「勞改工廠和社會工廠不同，沒有收據，都是記在本本上。」他利用不給收據的辦法，把收到的現款裝進了自己的腰包據為已有，並誣陷包子舖大半年都是在賒帳。法院正在調查起間，他突然上吊自殺了。法院的人肯定了他的口供，便前來包子鋪追款，並限期全額交款，否則先逮人後罰款。

父親拿出包子鋪收麵粉和付款紀錄，給法院的人看，他們說「你們自己寫的不能作證據」，看來只能吃這個啞巴虧了。突如其來的橫禍，嚇得翟先生溜之乎也，不知去向，莫須有的債務全壓在了父親一人身上。父親找上了一名聶姓老友當保人，跟他一起回我們老家去賣地籌款，好交上這筆冤枉債。

父親回家後，將僅剩有的一畝（大畝一畝，相當於現在三市畝）多地，賣了兩、三石（每石十斗）大豆，又將豆子換成錢，七湊八湊好歹湊夠了八、九千元，交由聶先生帶回淄博，稀裡糊塗地交給法院，總算了結了這樁子虛烏有的冤枉債。

塞翁失馬，焉知非福。我家祖上曾有一頃多地（大約一百多畝），到了父輩時期，兵荒馬亂，土地所剩無幾。父親將最後僅有的一畝多土地賣掉後，恰遇正在進行土地改革畫成分，我家畫為了貧農。若不然，一大畝多地還得雇人種植打理，很可能要被畫成沒落地主成分。在越窮越光榮的年代，豈不是沾了大光。

後來我們闔家回到濰縣，父親參加了國營飯店，幹了保管員，我也參加了工作，當了共青團幹部，一家六口生活雖不富餘，卻也溫飽無憂。一九六三年，我的大兒子出生，父親聽說後，欣喜萬分，並說要等孫子過百日時去我家看他。由於工作忙累，加之有了孫子後高興過度，父親經常喝酒，引發血壓 升高，得了中風 。

在彌留之際，我抱著兒子去看父親，他雖然已經不能說話，但以明顯的眼神示意，點頭表示看到可愛的孫子了。沒多久，父親就平靜地駕鶴西去，與我那早逝一年的母親相會了。