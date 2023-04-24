《老照片說故事》旅遊掠影

作者（後排右二）與團員們在希臘聖托里尼島合影。

二○一八年歲末，惠媳精心籌畫居台的親家、親家兩名好友及居美的我們，四對七旬夫婦來趟地中海之旅。於二○一九年五月間，團員們相會於巴塞隆納，先享受四天自由行，接著搭乘郵輪 遊歷地中海城市十二天。途經之處計有西班牙的巴塞隆納、法國的坎城及尼斯、摩納哥的蒙地卡羅；還有義大利 的比薩、佛羅倫斯、梵蒂岡，以及希臘的雅典、米克洛斯、聖托里尼和馬爾他的瓦萊塔等地。每抵郵輪停靠站遊玩時，多數景點是早先預訂當地八人座車的司機兼導遊，梵蒂岡請專人導覽，少數景點採自由行。

旅途中，親家不辭辛勞身負本團領隊重責，黃家專司財務，陳家擔任攝影師，我們職掌搭配文字、地圖、鏡頭、影音而設計專屬我們旅遊團的網站。網站首頁包括：關於我們、策畫歷程、旅遊行程、國家城市、景點簡介、旅遊花絮、相簿專輯、舞姿摘錄。

二○二○年新冠肺炎肆虐全球，本團的再旅遊計畫因居家避疫而擱置，每當瀏覽我們旅遊網頁時，往事歷歷如昨，情趣盎然。

難忘在巴塞隆納的首夜，大伙心急如焚地外出找尋仍未歸返的親家母，竟在旅館 門口與未攜帶手機的她相遇，她說憑著旅遊前做足功課的記憶，摸索回到旅館。遠在美東的惠媳每日追蹤我們的行程狀況，她語重心長地規勸大家不可擅自脫團。

有日，為省門票費用和避免人潮，清晨五時我們搭公車前往由高第設計的奎爾公園。隨後，大伙步行至由多明尼克設計的「世上最美醫院」聖十字聖保羅醫院；下午參觀高第驚世未竟的聖家堂。一天我們連逛了三個世界文化遺產，考驗銀髮族的腳力與耐力，大家卻稱「今日收穫良多，不虛此行」。

據聞疫情間限於人數管制，已取消上午八時前免費參觀奎爾公園方案。目前僅持有當地市民文化卡與周邊學校可享免費待遇。

我們搭地鐵去遊競技場和西班牙廣場，於民俗村共進晚餐與觀賞佛朗明哥舞時，黃先生驚覺左耳助聽器遺失。團員們當即「上窮碧落下黃泉」卻苦無下落，最終經由電話聯絡旅館，才驚喜獲悉他那昂貴的助聽器遺落在走廊，已由經理暫管。

往昔，我們僅從歷史教科書與神話故事去認識古希臘文明、古羅馬帝國、伊斯蘭文化、文藝復興等。如今地中海航線串聯其沿岸城市的古今歷史、文化和建築風格，「讀萬卷書，行萬里路」使我們真正增廣視野與見識，無污染的蔚藍海岸美景更淨化我們的心靈。

晚間，我們都在郵輪主餐廳固定的餐桌共餐。一日，陳太太透露她在希臘聖托里尼島費拉騎驢子下山，驢子需沿著峭壁成Z字型下行近六百階梯到港口；她騎的驢子只步行三個階梯，飽受驚嚇的她便大聲嚷著要下來，最後損失騎驢費，自己走階梯到港口。

夜間，我們觀賞親家在舞池中輕盈美妙的舞姿，他倆賞心悅目的舞蹈贏來全場熱烈掌聲，其錄影亦上傳至我們的網站供團員們觀摩與回味。「乘興而去，盡興而歸」，地中海之旅讓我們留下永恆美好的回憶。

睽違近四年，日漸衰老的團員們今春在台再相聚，其中兩人已有健康疑慮，但大家仍秉持著夕陽無限好，「何必嘆黃昏」的意念，期盼明年再結伴同遊北歐。人生宛若一趟旅行，有緣與志同道合的朋友們結伴而行，在我們有限的生命中「但願人長久，千里共旅遊」。