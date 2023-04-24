美國的公路系統發達，自行開車太方便了，以至來美逾三十年的我，還沒有坐過美國的火車。前些日子終於搭了一趟來回於華府 與紐約的火車，體驗了美國的火車之旅。

第一次在美國搭乘火車，又逢疫情 不穩時期，我事先詢問朋友相關訊息。如同飛機票一樣，火車票價差很大。在Amtrak網站上尋尋覓覓，買到僅五十八元的來回票，票價令我滿意。火車電子票不需印出，以截圖的方式存在手機 即可。搭車當天要確認新冠檢驗是陰性，開車前三十分鐘抵達火車站，十五分鐘前才會知道火車的月台；火車上可充電，有免費Wi-Fi、販賣餐飲，非常方便。

華府的聯合火車站是一座古蹟，古色古香，排列整齊的雕像立在大廳內四周的牆頭，每天俯視著熙熙攘攘的旅客，見證了無數的別離與歸來、離情依依與熱情接友。排隊進月台，乘客很多，稍微有點亂，倒也亂中有序。上哪一節車廂呢？Coach位沒有指定座位，有位就坐，先占先得，這倒也省了Amtrak的排位問題。座位上方放行李的空間極大，多大的行李箱都塞得下。我人高，力氣足，舉手之勞協助了三、四人。

座位寬敞，椅墊舒適。坐我旁邊的白人女士，二十至三十歲，沒戴口罩，多數時間掛在電腦網上購物、瀏覽衣服，購物後還要給評語；那手彈指敲真是神速，讓我見識到血拚購物時，女人的專注力令人佩服。網速慢等待中，她就拿出手機玩遊戲，真是充分利用時間。她去洗手間時，皮包、貴重物品就放在位置上，對我毫不防備，是她太粗心？還是我令她很安心？

火車一路北上，在熟悉的地名站站停車，火車進站出站，井然有序，乘客上上下下，有開始也有結束，人生亦然。穩妥熟悉後，我走到最前節，再走向最後節，像是列車長巡視一番。旅客多數是獨自一人，也有情侶同行，還有老夫老妻悠閒地看著書，或是親友間暢聊歡樂玩牌。

有一節是座位更加寬敞的頭等艙，旁邊一整節是販賣部，提供漢堡、熱狗、洋芋片、飲料等典型的美式食物，僅一人服務，要點餐、備餐、結帳、收費等；她卻速度老慢，排隊購午餐的人有十餘人，有人排了又放棄，有人堅持排隊等待。緩步前進的排隊者閒聊，一人說，火車上的工作人員都有工會保護，工作迅速也不會加薪，動作緩慢也不會被炒魷魚；另一人說，這是慢車，步調慢，人生有時放緩腳步，也不錯。

至紐澤西州某一站時，一對老夫婦準備下車，拖著笨重行李的男士行動慢，以至兩人未能及時下火車，火車又開動了。他倆高聲呼喊，喊不停長節火車，叫不來列車長，卻喊來眾人同情的目光。一男子對他們說：「我曾送女友上火車，將她的行李箱抬放好，正要下車時，火車已經啟動，只好到下一站下車。列車長還正巧來查票，他若無其事地告訴我下一站下車就是，還給了我回程的票。」所以，錯過了一站，再坐回去即可。

這短短三個多小時的平快火車，不僅讓我省去了自行開車的種種煩惱，也讓我見聞到百態人生的縮影，這趟平平安安、快快樂樂的第一次火車之旅，我很喜歡。