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《老物件情懷》社員經濟往來手冊

文、圖／馮雁軍
作者家的「社員經濟往來手冊」。
作者家的「社員經濟往來手冊」。

人民公社化以後，戶戶有本「社員經濟往來手冊」，它是社員對集體的投資和集體給社員的分配紀錄。

這本往來手冊，是我家一九六四年的小冊子。封面上的生產大隊名稱「南林」，應為「南陵」，因筆畫多，人們將「陵」寫成「林」。二○○八年五月，正式更名為「南林」。

實物投資頁記載全年九次投資，什（雜）灰兩次二十二擔，第一次每擔八分錢，第二次每擔七分錢。「奋」是指人畜糞，民間流行簡字，將「糞」寫成「奋」，共七次九十九擔，每擔三、四角錢不等。

挑糞施肥，是農村男勞動力的重體力活。經辦人簽章的是記工員孫德明，他是我家好鄰居，輪到來我家挑糞前一天，都會給奶奶通風報信。父母工作在外，奶奶是實際戶主，她要我和大哥先舀幾桶糞給自家私留地裡的莊稼施肥，然後再抬水補足；那時豬肉七角二分錢一斤，相當於四桶水換回一斤豬肉。因是偷偷摸摸地打夜工，事後奶奶會給炒花生之類的小獎勵。

什灰是從灶堂裡掏出來的，豬糞富含大量有機質，灰糞肥優於各種化肥，肥效長，能改善土壤團粒結構，增加土壤透氣、保肥、保墒能力。這樣的土壤種出的稻米、麥子、油料、水果、蔬菜品質特別好，遠優於時下的所謂綠色農產品。

歷史是面鏡子。它告誡世人，創新不可否定所有傳統，很多傳統做法對人類生存更環保、更安全。

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